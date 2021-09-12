Зеленський знову вирушить у США, якщо це матиме користь. Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров.
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Ймовірність поїздки – 50/50
За словами речника, президент увалюватиме рішення, зважаючи на доцільність.
Адже витратити купу часу – день туди, день назад на переліт – заради того, щоб постояти на трибуні ООН? Звичайно, ні. Повинна бути якась користь,
– сказав Никифоров.
Під користю прессекретар має на увазі домовленості, зустрічі, підписання документів. Тоді це виправдовує втрату часу. Тобто, якщо це буде просто церемоніальна поїздка, то Зеленський може вирішити не летіти. Однак, як зауважив Никифоров, зараз ймовірність поїздки – десь "50/50".
Про що говоритиме Зеленський на Генасамблеї ООН
Під час виступу Зеленський торкнеться теми Кримської платформи. В ООН входять 193 країни, тож кожна може приєднатися до декларації, підписаної на саміті 23 серпня.
"Це було б хорошим жестом", – додав прессекретар.
Що відомо про попередній візит президента у США
- 30 серпня Зеленський відвідав США. У межах візиту він зустрівся з українською діаспорою у Чикаго, директором NASA Біллом Нельсоном та гендиректором Apple Тімом Куком.
- 1 вересня Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом. За підсумками розмови президенти схвалили спільну заяву щодо стратегічного партнерства.