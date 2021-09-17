Традиційно після заідання РНБО секретар відомства Олексій Данілов дав короткий брифінг для журналістів. Він поінформував про рішення, які ухвалили члени Радбезу.
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Онлайн-брифінг Данілова після засідання РНБО
Рада національної безпеки і оборони України на засіданні під головуванням Зеленського розглянула низку актуальних питань у сферах економічної, військової та державної безпеки. Як розповів Олексій Данілов, пріоритетним питанням була ситуація на Донбасі.
Брифінг Олексія Данілова після РНБО 17 вересня: дивіться онлайн-трансляцію
Передумови засідання РНБО 17 вересня
- 15 вересня уряд ухвалив Стратегію інформаційної безпеки України. Вона покликана боротись зокрема і з загрозою інформаційної політики Росії. Опісля її мала розглянути РНБО, а зголом – підписати президент Володимир Зеленський.
- 16 вересня російські окупанти вперше від 2016 року обстріляли населений пункт Щастя на Луганщині. Внаслідок мінометного обстрілу постраждав керівник військово-цивільної адміністрації Олександр Дунець.
- У Росії 17 вересня стартували вибори до Держдуми. Вони триватимуть 3 дні – до 19 вересня. Загроза через це нависає і над Україною: зокрема через те, що бойовики активно роздавали свої паспорти та залучали до виборів жителів окупованих територій.
- Україна наголошує, що вибори до російської Держдуми на території тимчасово окупованих Криму і Донбасу будуть нелегітимними.