Традиційно після заідання РНБО секретар відомства Олексій Данілов дав короткий брифінг для журналістів. Він поінформував про рішення, які ухвалили члени Радбезу.

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Онлайн-брифінг Данілова після засідання РНБО

Рада національної безпеки і оборони України на засіданні під головуванням Зеленського розглянула низку актуальних питань у сферах економічної, військової та державної безпеки. Як розповів Олексій Данілов, пріоритетним питанням була ситуація на Донбасі.

Брифінг Олексія Данілова після РНБО 17 вересня: дивіться онлайн-трансляцію

Передумови засідання РНБО 17 вересня