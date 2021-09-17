Цьогорічні вибори у Росії триватимуть 3 дні – з 17 по 19 вересня. Все через пандемію коронавірусу.

Важливо Вибори до Держдуми: окупанти запустять безкоштовні поїзди в Росію

Що відомо про вибори у Росії

Основним днем ​​голосування вважається 19 вересня, а 17 і 18 вересня – додатковими. Триденний формат має не допустити спалахів поширення COVID-19. Ділянки відкриваються о 8:00 і працюють до 20:00 за місцевим часом.

Кого обиратимуть росіяни

Протягом 3 днів люди повинні проголосувати та обрати 450 депутатів Держдуми Росії. З них 225 депутатів обираються по одномандатних виборчих округах (один округ – один депутат) і 225 депутатів – від політичних партій, по федеральному виборчому округу.

Цьогоріч на парламентських виборах зареєструвалися 3 812 кандидатів від 14 партій. Крім депутатів Держдуми росіянам належить вибрати вищих посадових осіб суб'єктів країни.

Жителів Донбасу змушують голосувати

Аби збільшити явку на виборах у Кремлі вже давно почали масову паспортизацію Донбасу. Верховна Рада України звернулася до міжнародних організацій, урядів та парламентів інших країн із закликом не визнавати вибори до Держдуми в окупованому Росією Криму та частинах Донецької та Луганської областей.

Більше про це Гібридна анексія і примусова паспортизація: як Путін використовує Донбас для виборів до Держдуми

Прикметно, що Європарламент теж закликає не визнавати результати виборів в Держдуму. Як заявив євродепутат Андрюс Кубілюс, понад 100 найважливіших опозиційних або незалежних кандидатів не були допущені до участі у виборах.

Лукашенко минулого року вкрав результати виборів після виборів. Путін намагається вкрасти їх навіть ще до виборів,

– підкреслив Кубілюс.

Він також закликав не визнавати ці парламентські вибори й сам парламент Росії легітимними, якщо:

вибори визнають шахрайськими,

або такими, що відбулися із порушеннями демократичних принципів та міжнародного права.



Кількість паспортів, що видала Росія жителям ОРДЛО / Інфографіка 24 каналу