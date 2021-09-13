Причому скористатись "можливістю" зможуть тільки люди, які мають російські паспорти. Їх везтимуть у день виборів до кордонів з Росією.

До теми Гібридна анексія і примусова паспортизація: як Путін використовує Донбас для виборів до Держдуми

Окупанти запустять безкоштовні поїзди для голосування на виборах до Держдуми

Жителі Ясинуватої, Макіївки, Харцизька, Зугреса, Іловайська, Амвросіївки, які не зареєстровані на дистанційне електронне голосування, можуть записатися на безкоштовний залізничний рейс в так званих місцевих інфоцентрах,

– мовиться у повідомленні.

Причому курсування пасажирського поїзда № 619/620 Ясинувата – Успенська – Ясинувата з 17 по 19 вересня тимчасово скасували.

До речі, 10 вересня правозахисники розповіли, що жителів ОРДЛО з паспортами Росії повезуть для голосування автобусами в Ростовську область.

Зверніть увагу! Росіяни проявляють низьку активність та масово зізнаються, що не братимуть у виборах участі. Згідно з дослідженням Всеросійського центру громадської думки, заявили, що підуть голосувати – менше чверті населення Росії.

Коротко про вибори до Держдуми Росії та залучення жителів ОРДЛО