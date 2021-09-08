За документ 8 вересня віддали голоси 318 нардепів. У постанові мовиться, що держава-агресор хоче залучити до голосування жителів окупованих українських територій.

До теми Голосування в окупованому Криму впливає на легітимність всіх виборів у Держдуму, – МЗС України

Окупанти порушують Конституцію та міжнародні документи

Саме для цього їм масово надають російські паспорти. Такі дії окупантів є прямим порушенням Конституції та законодавства України.

Окрім того, наголосили українські парламентарі, проведення таких виборів суперечить Статуту ООН, Будапештського меморандуму, резолюції Генасамблеї ООН щодо територіальної цілісності України та інших міжнародних документів.

Адресатами звернення Верховної Ради є міжнародні організації, уряди та парламенти інших країн.

Зверніть увагу! За новий склад Держдуми Росії голосуватимуть 19 вересня 2021 року. Раніше українське МЗС рішуче засудило залучення до участі у виборах населення окупованих територій.

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Бойовики агітують, аби люди йшли голосувати

Зазначимо, що на окупованому Донбасі бойовики агітують місцеве населення голосувати за Держдуму Росії. Ба більше, за участь у виборах обіцяють грошову винагороду. Правозахисники розповідають, що людей заохочують отримувати страховий номер індивідуального особового рахунку. Він дозволить голосувати навіть дистанційно.

