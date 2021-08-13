Окупанти підкуповують електорат соціальними пільгами, а Росія вже не приховує своєї присутності. Про це повідомляє правозахисник Павло Лисянський, засновник "Східної правозахисної групи".

Тим часом Україна засудила залучення жителів ОРДЛО до виборів у Держдуму Росії

Агітація від окупантів

На окупованій Луганщині проводять активну агітацію, щоб залучити місцеве населення до участі у виборах до Держдуми. У містах масово застосовують мобільні пересувні точки, що агітують для отримання Страхового номера індивідуального особового рахунку.

Він є необхідним для процедури дистанційного голосування. Крім агітації, людей приваблюють і грошовою допомогою.

Як окупанти агітують брати участь у виборах до думи: дивіться відео 24 каналу

Як жителям Донбасу дають незаконне право на голос і гроші

Лише на початку липня на окупованому Донбасі видали понад 700 тисяч паспортів Росії. Це перший крок, аби затягти їх у вибори. Голосування буде проходити через портал "держпослуги", для цього необхідно отримати індивідуальний номер.

Далі обліковий запис використовується на платформі Дистанційне електронне голосування (ДЕГ), а саме голосування буде приходити в "міграційних" і "інформаційних" центрах, а також в пересувних мобільних пунктах.

Павло Лисянський пояснює, що для залучення жителів окупованого Донбасу бойовики пішли на хитрість – всім, хто отримує страховий номер, виписують допомогу за так званим "материнським капіталом". Це програма державних дотацій, суми виплат до якої досягає 10 тисяч рублів (це близько 3600 тисяч гривень).

Важливо! Росіяни проявляють низьку активність та масово зізнаються, що не братимуть у виборах участі. У 2021 році про точну участь у виборах заявили тільки 22% опитаних росіян. Для порівняння у 2004 таких було 55%.

По суті Кремль вже не приховує своєї офіційної фінансової присутності в ОРДЛО, і ця програма ще раз підтверджує, що Москва вливає величезні гроші навіть в імітацію виборчого процесу,

– говорить Лисянський.

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