Окупанти підкуповують електорат соціальними пільгами, а Росія вже не приховує своєї присутності. Про це повідомляє правозахисник Павло Лисянський, засновник "Східної правозахисної групи".
Тим часом Україна засудила залучення жителів ОРДЛО до виборів у Держдуму Росії
Агітація від окупантів
На окупованій Луганщині проводять активну агітацію, щоб залучити місцеве населення до участі у виборах до Держдуми. У містах масово застосовують мобільні пересувні точки, що агітують для отримання Страхового номера індивідуального особового рахунку.
Він є необхідним для процедури дистанційного голосування. Крім агітації, людей приваблюють і грошовою допомогою.
Як окупанти агітують брати участь у виборах до думи: дивіться відео 24 каналу
Як жителям Донбасу дають незаконне право на голос і гроші
Лише на початку липня на окупованому Донбасі видали понад 700 тисяч паспортів Росії. Це перший крок, аби затягти їх у вибори. Голосування буде проходити через портал "держпослуги", для цього необхідно отримати індивідуальний номер.
Далі обліковий запис використовується на платформі Дистанційне електронне голосування (ДЕГ), а саме голосування буде приходити в "міграційних" і "інформаційних" центрах, а також в пересувних мобільних пунктах.
Павло Лисянський пояснює, що для залучення жителів окупованого Донбасу бойовики пішли на хитрість – всім, хто отримує страховий номер, виписують допомогу за так званим "материнським капіталом". Це програма державних дотацій, суми виплат до якої досягає 10 тисяч рублів (це близько 3600 тисяч гривень).
По суті Кремль вже не приховує своєї офіційної фінансової присутності в ОРДЛО, і ця програма ще раз підтверджує, що Москва вливає величезні гроші навіть в імітацію виборчого процесу,
– говорить Лисянський.
Вибори у Думу і окупований Донбас: головне
- Вибори до Держдуми Росії відбудуться 19 вересня 2021 року. Перед тим Кремль активно видавав російські паспорти на тимчасово окупованих територіях.
- Проєктом постанови ЦВК Росії жителям окупованої Донеччини та Луганщини, які мають російські паспорти, дозволили голосувати на цих виборах у Держдуму.
- Проявити активність на незаконних виборах Росія дозволяє навіть онлайн, попередньо зареєструвавшись.
- 20 липня Дмитро Козак заявив, що масова роздача російських паспортів на територіях окупованого Донбасу нічого не означає.
- Україна висловлює рішучу ноту протесту як проти масової видачі паспортів, так і участі жителів окупованих територій у виборах.