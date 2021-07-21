Про це Дмитро Козак розповів в інтерв'ю виданню Politique Internationale. Його опублікували на сайті посольства Росії у Франції.

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Це "гуманітарний захід", – Козак про паспортизацію Донбасу

Рішення про спрощений порядок видачі паспортів було прийнято виключно як гуманітарний захід після того, як була введена блокада Донбасу і його жителі були обмежені в своїх громадянських правах. Рішення про видачу паспортів не може розглядатися як інструмент або ознаки подальшого включення "ДНР" і "ЛНР" до складу Росії,

– сказав Козак.

Ба більше, коли ситуація на Донбасі буде врегульована, то у Кремлі нібито зупинять кроки з масової паспортизації.

Зверніть увагу! За підрахунками Козака, 470 тисяч жителів окупованого українського Донбасу отримали російські паспорти.

Жителі з російськими паспортами можуть голосувати за Держдуму

Незважаючи на заяви Козака, що паспортизація Донбасу "нічого не означає", жителі окупованої Донеччини та Луганщини, які мають російські паспорти, зможуть голосувати на виборах у Держдуму. Голосування відбудеться вже у вересні 2021 року. Вибір можна буде здійснити онлайн.

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Тим часом правозахисники кажуть, що заявки для отримання російських документів подали уже понад 700 тисяч українців з Донбасу. Завдання з масової паспортизації поставив перед окупаційними адміністраціями Кремль.