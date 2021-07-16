Про це повідомляється в аналітичному звіті, який 16 липня представив адвокат і засновник Східної правозахисної групи Павло Лисянський.

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Завдання Кремль поставив окупаційним адміністраціям, щоб вони забезпечили 75% явки на виборах (до Держдуми Росії – 24 канал) з-поміж тих, хто отримав російські паспорти. На сьогодні, за нашими даними, заявки на отримання паспортів Росії подали 705 тисяч жителів ОРДЛО. Не можна говорити, що люди все йдуть і хочуть отримати ці паспорти. Це ціла кампанія,

– сказав він.

Адвокат повідомив, що з 2019 року країна-агресор "сильно посилила процеси паспортизації" на Донбасі. За його словами, видавання російських документів зросло на 700%.

Правозахисник пояснив, що "у звіті є карта, де зображені 66 пунктів прийому документів на отримання громадянства Росії за спрощеною системою і вісім пунктів у Ростовській області з видачі вже готових паспортів". У 2019 році таких пунктів видавання було два.

Окрім цього, держава-окупант збільшила кількість працівників міграційної служби для Південного федерального округу, виділивши на паспортизацію мільярди рублів.

У 2018 році загалом було видано паспортів Росії в Україні 83 тисячі У 2020 році вони показали в грудні 409 тисяч паспортів. Потім 585 тисяч паспортів – у першому кварталі 2021 року. На сьогодні – 705 тисяч,

– додав Павло Лисянський.