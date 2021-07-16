Об этом сообщается в аналитическом отчете, который 16 июля представил адвокат и основатель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский.

Читайте также РФ сознательно разрушает минские договоренности, – МИД о паспортизации оккупированного Донбасса

Задачу Кремль поставил оккупационным администрациям, чтобы они обеспечили 75% явки на выборах (в Госдуму России – 24 канал) из тех, кто получил российские паспорта. На сегодня, по нашим данным, заявки на получение паспортов России подали 705 тысяч жителей ОРДЛО. Нельзя говорить, что люди все идут и хотят получить эти паспорта. Это целая кампания,

– сказал он.

Адвокат сообщил, что с 2019 году страна-агрессор "сильно усилила процессы паспортизации" на Донбассе. По его словам, выдача российских документов возросла на 700%.

Правозащитник пояснил, что "в отчете есть карта, на которой изображены 66 пунктов приема документов на получение гражданства России по упрощенной системе и восемь пунктов в Ростовской области по выдаче уже готовых паспортов". В 2019 году таких пунктов выдачи было два.

Кроме этого, государство-оккупант увеличило количество работников миграционной службы для Южного федерального округа, выделив на паспортизацию миллиарды рублей.

В 2018 году всего было выдано паспортов России в Украине 83 тысячи. В 2020 году они показали в декабре 409 тысяч паспортов. Затем 585 тысяч паспортов – в первом квартале 2021 года. Сегодня – 705 тысяч,

– добавил Павел Лисянский.

Обратите внимание! Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Россия ускоряет принудительную паспортизацию оккупированных Донетчины и Луганщины. По ее словам, людей шантажируют потерей работы.