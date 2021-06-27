Об этом сообщил в комментарии пресс-службы дипведомства Олег Николенко. Он назвал российскую паспортизацию "элементом российских гибридных тактик против соседних государств".

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Россия прикрывается "защитой соотечественников"

В МИД подчеркнули, что войска России, прикрываясь "защитой соотечественников", оккупировали часть территорий Грузии и Украины. Также Москва постоянно вмешивается в дела стран Балтии.

Международное сообщество осудило паспортизацию Донбасса

Еще в апреле 2019 года Украина и международное сообщество осудили решение российских властей ввести упрощенный порядок предоставления гражданства украинцам на временно оккупированных территориях Донбасса.

Николенко сообщил, что за 2 года российские паспорта получили более полумиллиона местных жителей.

Следующим шагом Россия сознательно разрушает минские договоренности, логика которых заключается в восстановлении суверенитета Украины и мирной реинтеграции временно оккупированных территорий. Взамен российская сторона продолжает закреплять результаты своей оккупации,

– сказал Николенко.

На фоне таких событий призывы российских чиновников, чтобы Украина придерживались минских соглашений, выглядят особенно вызывающими и циничными.

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В МИД России прокомментировали интервью Зеленского

Отметим, что накануне представитель МИД России Мария Захарова решила прокомментировать интервью президента Зеленского. Она говорит, что Москва не понимает претензий главы Украины. Мол "паспортизация жителей Донбасса – вынужденный гуманитарный ход".