Такие поездки в так называемой "ДНР" устраивают с 2019 года. Об этом сообщило оккупационное "Министерство транспорта".

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Жителей ОРДЛО возят в Россию за паспортами

Оккупанты "похвастались", что возят людей для получения российского паспорта уже в течение 2 лет. С 2019 по 2021 год было организовано более 5,2 тысячи специальных рейсов.

За этот период в Россию с оккупированных территорий было перевезено более 241,9 тысячи пассажиров. Регулярные спецрейсы осуществляются в Ростовскую область.

Людей вывозят через пункты пропуска на временно неподконтрольном Украине участке границы в:

Успенке;

Мариновке;

Новоазовске.

Обратите внимание. В июне 2020 года в России вступил в силу закон, упрощающий процедуру для получения российского гражданства.

В ОРДЛО массово выдают российские паспорта: что известно