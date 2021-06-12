Металлургам Алчевска и Енакиево не выплатили зарплаты даже за январь, и получат ли работники эти деньги – непонятно. Об этом в своем блоге "Антидот" рассказал журналист и представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

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Он отметил, что в отчаянии люди даже записывали обращение с просьбой о помощи к руководству России, но пока никто не помог. По словам Дениса Казанского, Курченко совсем перестал выплачивать зарплату сотрудникам предприятий "Внешторгсервиса", ведь собирается бросить их.

Что будет после ухода Курченко с предприятий

В то же время журналист объяснил, что вместо Курченко захваченные украинские предприятия вскоре могут передать кому-то другому.

Однако после этого начнут ли они работать лучше – большой вопрос, ведь в условиях непризнанного "государства" это вряд ли возможно, сказал Казанский.

Скорее всего, не увидят своих зарплат и рабочие, ведь никаких механизмов, чтобы отсудить заработанные деньги законным путем в псевдореспубликах нет,

– отметил журналист.

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