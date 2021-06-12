Металургам Алчевська та Єнакієва не виплатили зарплати навіть за січень, й чи отримають працівники ці гроші – незрозуміло. Про це у своєму блозі "Антидот" розповів журналіст та представник України у Тристоронній контактній групі Денис Казанський.

Повний випуск блогу Відхід Курченка з металургії: підприємства на Донбасі можуть кинути

Він зазначив, що у розпачі люди навіть записували звернення з проханням про допомогу до керівництва Росії, але поки ніхто не допоміг. За словами Дениса Казанського, Курченко зовсім перестав виплачувати зарплату співробітникам підприємств "Внешторгсервіса", адже збирається кинути їх.

Що буде після відходу Курченка з підприємств

Водночас журналіст пояснив, що замість Курченка захоплені українські підприємства незабаром можуть передати комусь іншому.

Однак чи після цього вони почнуть працювати краще – велике питання, адже в умовах невизнаної "держави" це навряд чи можливо, сказав Казанський.

Швидше за все, не побачать своїх зарплат й робочі, адже ніяких механізмів, щоб відсудити зароблені гроші законним шляхом в псевдореспубліках немає,

– зазначив журналіст.

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