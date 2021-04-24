Россия ускоряет процесс выдачи паспортов на Донбассе, – правозащитники
Россия на Донбассе активизировала выдачу российских паспортов. За сутки люди на оккупированных территориях подают 1350 – 1400 заявок для получения таких документов.
Источник:Восточная правозащитная группа
Более того, в школах, больницах, так называемых "администрациях" установлен тотальный контроль, чтобы работники получали российские паспорта.
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Сколько людей имеют паспорта
- По данным правозащитников, российские паспорта в оккупированном Донбассе уже получили 583 тысячи людей.
- Электронная очередь занята до 2024 года. Если так будет дальше, то в 2021 паспорта будут иметь свыше 2 миллионов жителей Донбасса. Кроме того, 67 тысяч паспортов оформили несовершеннолетние.
- Более 120 тысяч человек с подконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей тоже получили паспорта.
Однако правозащитники утверждают, что Кремль не устраивает такой медленный темп выдачи паспортов, поэтому они ускоряют процесс.
Что известно о российских паспортах на Донбассе
- Президент России Владимир Путин 19 марта 2020 года подписал указ об упрощенном получении гражданства для украинцев и белорусов. 17 июня 2020 года он вступил в силу.
- В мае 2019 года Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта для украинцев из оккупированного Крыма и Донбасса.
- Однако Украина и мировое сообщество не признают паспорта России, которые получают жители оккупированных территорий.
- Важно отметить, что в Украине запрещено двойное гражданство.
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