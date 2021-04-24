Россия на Донбассе активизировала выдачу российских паспортов. За сутки люди на оккупированных территориях подают 1350 – 1400 заявок для получения таких документов.

Более того, в школах, больницах, так называемых "администрациях" установлен тотальный контроль, чтобы работники получали российские паспорта. Читайте также Агенты Путина в Украине: кто из чиновников может "похвастаться" паспортом России Сколько людей имеют паспорта По данным правозащитников, российские паспорта в оккупированном Донбассе уже получили 583 тысячи людей.

Электронная очередь занята до 2024 года. Если так будет дальше, то в 2021 паспорта будут иметь свыше 2 миллионов жителей Донбасса. Кроме того, 67 тысяч паспортов оформили несовершеннолетние.

Более 120 тысяч человек с подконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей тоже получили паспорта. Однако правозащитники утверждают, что Кремль не устраивает такой медленный темп выдачи паспортов, поэтому они ускоряют процесс. Что известно о российских паспортах на Донбассе Президент России Владимир Путин 19 марта 2020 года подписал указ об упрощенном получении гражданства для украинцев и белорусов. 17 июня 2020 года он вступил в силу.

В мае 2019 года Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта для украинцев из оккупированного Крыма и Донбасса.

Однако Украина и мировое сообщество не признают паспорта России, которые получают жители оккупированных территорий.

Важно отметить, что в Украине запрещено двойное гражданство. Кстати Там 250 – 300 тысяч людей с российскими паспортами, – Зеленский о Донбассе