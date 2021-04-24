Росія на Донбасі активізувала видачу російських паспортів. За добу люди на окупованих територіях подають 1350 – 1400 заявок для отримання таких документів.

Ба більше, в школах, лікарнях, так званих "адміністраціях" встановлений тотальний контроль, аби працівники отримували російські паспорти. Читайте також Агенти Путіна в Україні: хто з чиновників може "похвастатись" паспортом Росії Скільки людей мають паспорти За даними правозахисників, російські паспорти в окупованому Донбасі вже отримали 583 тисячі людей.

Електронна черга зайнята до 2024 року. Якщо так буде далі, то у 2021 паспорти матимуть понад 2 мільйони жителів Донбасу. Крім того, 67 тисяч паспортів оформили неповнолітні.

Понад 120 тисяч людей з підконтрольних територій Луганської та Донецької областей теж отримали паспорти. Однак правозахисники стверджують, що Кремль не влаштовує такий повільний темп видачі паспортів, тому вони прискорюють процес. Що відомо про російські паспорти на Донбасі Президент Росії Володимир Путін 19 березня 2020 року підписав указ про спрощене отримання громадянства для українців та білорусів. 17 червня 2020 року він набув чинності.

У травні 2019 року Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта для українців з окупованого Криму та Донбасу.

Однак Україна та світова спільнота не визнає паспортів Росії, які отримують жителі окупованих територій.

Важливо зазначити, що в Україні заборонене подвійне громадянство. До речі Там 250 – 300 тисяч людей з російськими паспортами, – Зеленський про Донбас