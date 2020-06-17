У Росії набув чинності закон, який спрощує процедуру для отримання громадянства країни-агресорки. Зокрема, скасовується обов'язковий іспит на знання російської мови при отриманні громадянства РФ для українців та білорусів.

Відповідний закон російський диктатор Володимир Путін підписав ще 19 березня, однак набрав чинності він аж через 90 днів, тобто 17 червня. Про це повідомляє РБК.

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Як було раніше

Українці й білоруси могли отримати громадянство Росії лише після проходження співбесіди на знання російської мови.

Що змінилося

Якщо громадяни України та Білорусі вільно розмовляють російською, то вони автоматично визнаються носіями мови. Ще однією умовою є наявність прямого родича, який постійно проживає або раніше проживав на території РФ, СРСР або Російської імперії.

У МВС Росії додали, що рівень знання російської мови фіксуватимуть комісійним актом і за допомогою засобів аудіоконтролю при прийомі особистої заяви у міграційну службу. У російському міністерстві припускають, що це дозволить спростити отримання громадянства для більш ніж 200 тисяч українців і білорусів, які зараз перебувають у країні з дозволом на проживання.

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