Вже сьомий рік, починаючи з незаконної окупації Криму та частини Донецької і Луганської областей, Росія грубо порушує усі норми міжнародного права. Українських громадян дискримінують на цих територіях та нав’язують російське громадянство.

Яскравий приклад цьому – підписання російським президентом Путіним указу про позбавлення громадян України можливості володіння землею в тимчасово окупованому Криму, передає пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Перебування в заручниках дає право на виживання, але те, що робить окупант позбавляє наших громадян й цього. Росія, вкотре порушуючи норми Женевських та Гаазьких конвенцій, всіляко пригнічує громадян України, позбавляючи прав на своє власне майно,

– наголошують там.

Відтак, під егідою Мінреінтеграції створюється Національний центр документування фактів порушень прав і свобод людини. Це стосується порушення майнових, особистісних прав тощо.

Зібрані центром факти стануть підґрунтям для захисту прав і свобод як в судах України, так і в міжнародних судових інстанціях.

"Ми зробимо усе, аби допомогти людям притягнути до відповідальності злочинців, – будь це країна-агресор або конкретна особа. Жодні дії, направлені на привласнення майна, не повинні лишитись безкарними", – обіцяють у Мінреінтеграції.

Що відомо про заборону українцям володіти землею у Криму? Право власності на землю в окупованому Криму громадяни України отримати не можуть. Наприкінці березня Путін окремим указом визначив, що таке право матимуть лише люди з російським паспортом.

Що відомо про видачу російських паспортів на окупованих територіях: