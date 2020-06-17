Окупанти у Криму та на Донбасі позбавляють українців права на виживання: заява Мінреінтеграції
Вже сьомий рік, починаючи з незаконної окупації Криму та частини Донецької і Луганської областей, Росія грубо порушує усі норми міжнародного права. Українських громадян дискримінують на цих територіях та нав’язують російське громадянство.
Яскравий приклад цьому – підписання російським президентом Путіним указу про позбавлення громадян України можливості володіння землею в тимчасово окупованому Криму, передає пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
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Перебування в заручниках дає право на виживання, але те, що робить окупант позбавляє наших громадян й цього. Росія, вкотре порушуючи норми Женевських та Гаазьких конвенцій, всіляко пригнічує громадян України, позбавляючи прав на своє власне майно,
– наголошують там.
Відтак, під егідою Мінреінтеграції створюється Національний центр документування фактів порушень прав і свобод людини. Це стосується порушення майнових, особистісних прав тощо.
Зібрані центром факти стануть підґрунтям для захисту прав і свобод як в судах України, так і в міжнародних судових інстанціях.
"Ми зробимо усе, аби допомогти людям притягнути до відповідальності злочинців, – будь це країна-агресор або конкретна особа. Жодні дії, направлені на привласнення майна, не повинні лишитись безкарними", – обіцяють у Мінреінтеграції.
Що відомо про заборону українцям володіти землею у Криму?Право власності на землю в окупованому Криму громадяни України отримати не можуть. Наприкінці березня Путін окремим указом визначив, що таке право матимуть лише люди з російським паспортом.
Що відомо про видачу російських паспортів на окупованих територіях:
- У квітні 2019 року президент РФ Володимир Путін ухвалив указ про спрощення видачі російських паспортів мешканцям окупованого Донбасу. Наступного місяця Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта для українців з окупованого Криму.
- Україна та міжнародна спільнота не визнає таких російських паспортів. РНБО має списки всіх українських громадян, які отримали незаконні російські паспорти.
- На окупованих територіях триває масова паспортизація українців, які отримують російські документи. Однак відповідно до Конституції, вони продовжують залишатися громадянами України.