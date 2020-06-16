Мешканцям окупованого Донбасу, які отримали від Росії незаконні паспорти, дозволили голосувати за поправки до Конституції Росії. Щоправда їм доведеться для цього їхати в Ростовську область за свій рахунок.

Інформацію про дозвіл мешканцям окупованих районів Донбасу голосувати за російську конституцію оприлюднило видання "Остров" із посиланням на так звану ЦВК бойовиків.

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Кому Росія дозволила голосувати

Жителям ОРДЛО, які отримали громадянство Російської Федерації, в період з 25 червня по 1 липня 2020 року.

Бажаючі проголосувати за поправки до Конституції держави-агресора повинні самостійно добиратися до місця голосування.

"Новоспечених росіян" з окупованого Донбасу обслуговуватимуть 12 виборчих дільниць на території Ростовської області РФ.

Що відомо про голосування за поправки до конституції РФ?



В Росії та анексованому Криму з 25 червня по 1 липня відбудеться голосування за поправки до конституції Росії.



Одна з них стосується так званого обнулення президентських термінів, що дозволить Володимиру Путіну брати участь у виборах ще два рази і теоретично залишатися при владі до 2036 року.

Російські паспорти на окупованому Донбасі: що треба знати

У квітні 2019 року президент РФ Володимир Путін ухвалив указ про спрощення видачі російських паспортів мешканцям окупованого Донбасу. Наступного місяця Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта для українців з окупованого Криму.

Україна та міжнародна спільнота не визнає таких російських паспортів. РНБО має списки всіх українських громадян, які отримали незаконні російські паспорти.

До слова, в Україні в жовтні 2020 року відбудуться місцеві вибори, а питання щодо окупованих територій досі відкрите. Водночас за будь-яких обставин громадяни з російськими паспортами балотуватися не зможуть.