Жителям оккупированного Донбасса, которые получили от России незаконные паспорта, разрешили голосовать за поправки к Конституции России. Правда, им придется для этого ехать в Ростовскую область за свой счет.

Информацию о разрешении жителям оккупированных районов Донбасса голосовать за российскую конституцию обнародовало издание "Остров" со ссылкой на так называемую "ЦИК" боевиков.

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Кому Россия разрешила голосовать

Жителям ОРДЛО, которые получили гражданство Российской Федерации в период с 25 июня по 1 июля 2020 года.

Желающие проголосовать за поправки к Конституции государства-агрессора должны самостоятельно добираться до места голосования.

"Новоиспеченных россиян" с оккупированного Донбасса будут обслуживать 12 избирательных участков на территории Ростовской области РФ.

Что известно о голосовании за поправки в Конституцию РФ?

В России и аннексированном Крыму с 25 июня по 1 июля пройдет голосование за поправки к конституции России.



Одна из них касается так называемого обнуления президентских сроков, что позволит Владимиру Путину участвовать в выборах еще два раза и теоретически оставаться у власти до 2036 года.

Российские паспорта на оккупированном Донбассе: что нужно знать

В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин принял указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. В следующем месяце Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта для украинцев из оккупированного Крыма.

Украина и международное сообщество не признает таких российских паспортов. СНБО имеет списки всех украинских граждан, которые получили незаконные российские паспорта.

К слову, в Украине в октябре 2020 года состоятся местные выборы, а вопрос в отношении оккупированных территорий до сих пор открыт. Вместе с тем при любых обстоятельствах граждане с российскими паспортами баллотироваться не смогут.

Обратите внимание! На оккупированных территориях продолжается массовая паспортизация украинцев, которые получают российские документы. Однако в соответствии с Конституцией, они продолжают оставаться гражданами Украины.