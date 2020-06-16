В Ростов за свой счет: жители ОРДЛО будут голосовать за поправки к конституции РФ
Жителям оккупированного Донбасса, которые получили от России незаконные паспорта, разрешили голосовать за поправки к Конституции России. Правда, им придется для этого ехать в Ростовскую область за свой счет.
Информацию о разрешении жителям оккупированных районов Донбасса голосовать за российскую конституцию обнародовало издание "Остров" со ссылкой на так называемую "ЦИК" боевиков.
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Кому Россия разрешила голосовать
- Жителям ОРДЛО, которые получили гражданство Российской Федерации в период с 25 июня по 1 июля 2020 года.
- Желающие проголосовать за поправки к Конституции государства-агрессора должны самостоятельно добираться до места голосования.
- "Новоиспеченных россиян" с оккупированного Донбасса будут обслуживать 12 избирательных участков на территории Ростовской области РФ.
Что известно о голосовании за поправки в Конституцию РФ?
В России и аннексированном Крыму с 25 июня по 1 июля пройдет голосование за поправки к конституции России.
Одна из них касается так называемого обнуления президентских сроков, что позволит Владимиру Путину участвовать в выборах еще два раза и теоретически оставаться у власти до 2036 года.
Российские паспорта на оккупированном Донбассе: что нужно знать
- В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин принял указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. В следующем месяце Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта для украинцев из оккупированного Крыма.
- Украина и международное сообщество не признает таких российских паспортов. СНБО имеет списки всех украинских граждан, которые получили незаконные российские паспорта.
- К слову, в Украине в октябре 2020 года состоятся местные выборы, а вопрос в отношении оккупированных территорий до сих пор открыт. Вместе с тем при любых обстоятельствах граждане с российскими паспортами баллотироваться не смогут.