Уже седьмой год, начиная с незаконной оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей, Россия грубо нарушает все нормы международного права. Украинских граждан дискриминируют на этих территориях и навязывают российское гражданство.

Яркий пример этому – подписание российским президентом Путиным указа о лишении граждан Украины возможности владения землей во временно оккупированном Крыму, передает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Пребывание в заложниках дает право на выживание, но то, что делает оккупант, лишает наших граждан и этого. Россия, в очередной раз нарушая нормы Женевских и Гаагских конвенций, всячески подавляет граждан Украины, лишая прав на свое собственное имущество,

– отмечают там.

Следовательно, под эгидой Минреинтеграции создается Национальный центр документирования фактов нарушений прав и свобод человека. Это касается нарушения имущественных, личностных прав.

Собранные центром факты станут основой для защиты прав и свобод как в судах Украины, так и в международных судебных инстанциях.

"Мы сделаем все, чтобы помочь людям привлечь к ответственности преступников, – будь это страна-агрессор или конкретное лицо. Никакие действия, направленные на присвоение имущества, не должны остаться безнаказанными", – обещают в Минреинтеграции.

Что известно о запрете украинцам владеть землей в Крыму?

Право собственности на землю в оккупированном Крыму граждане Украины получить не могут. В конце марта Путин отдельным указом определил, что такое право будут иметь только люди с российским паспортом.

Что известно о выдаче российских паспортов на оккупированных территориях: