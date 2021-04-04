Последние довыборы в двух округах превратились в сплошной скандал. И если на Ивано-Франковщине он возник вокруг определения победителя по 87 округу, где двое кандидатов разделяет минимум голосов. Так в Донецкой области с победителем все более или менее понятно.

Головою Донеччини став мер міста Добропілля Андрій Аксьонов. І от саме його особа, як мінімум, дуже скандальна.

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Що відомо про скандального Аксьонова

Річ у тім, що цей Аксьонов давно працює місцевим чиновником. Перед Добропіллям він був мером сусіднього селища Новодонецьке. І як нагадав мій колега Денис Казанський, навесні 2014 року Аксьонов допомагав проводити у своєму селищі сепаратистський референдум.

Ви, напевне, вже могли бачити відео, де місцеві дякують Аксьонову за те, що на відміну від мерів інших міст, він організував намети для цього псевдореферендуму.

Псевдореферендум на Донбасі: дивіться відео

Коли ж цей сепаратистський заколот переріс у війну на Донбасі, Аксьонов втік до Криму де 2 роки переховувався і, за даними офіційних російських реєстрів, отримав там паспорт громадянина Російської Федерації і номер платника податків.

Тим часом в Україні він навіть був оголошений у розшук. Втім, проходили роки, лінія фронту на Донбасі стабілізувалася, кримінальна справа проти Аксьонова поліцією та СБУ майже не розслідувалася. За якийсь час на Донеччині, перелякані місцеві мери та депутати-сепаратисти домовилися з місцевими ставлениками Порошенка та Авакова.

Відтак, спочатку Аксьонова зняли з розшуку. А за якийсь час, він спокійно повернувся у рідний район, де згодом став мером Добропілля. Коли ж його на пряму спитали про участь в організації сепаратистського референдуму, Аксьонов, даруйте за відвертість, став, що називається, "вмикати дурня".

К слову Аксенов, который проходит в Раду, организовывал "референдум" и имеет паспорт России, – Казанский

А коли нещодавно трапилася нагода потрапити до Верховної Ради, Аксьонов нею скористався і впевнено переміг на 50 виборчому окрузі. Що, цілком очікувано викликало скандал. Адже, виявляється, за повної пасивності правоохоронців, і передусім СБУ, власник російського паспорта і пособник сепаратистів проходить до українського парламенту.



Андрій Аксьонов / Фото "Главкому"

Втім, найбільший цинізм цієї ситуації в тому, що коли днями глава СБУ Баканов звітував у Верховній Раді, його спитали про російське громадянство Аксьонова представники "Європейської Солідарності", зокрема депутат Володимир Ар'єв.

Не Аксьонов єдиний

Погодьтесь, СБУ варто прямо і жорстко запитувати за бездіяльність у історії з Аксьоновим, але не представникам політичної сили Порошенка. Бо, 5 років тому, коли Петро Олексійович був президентом, а депутат Ар'єв входив до правлячої більшості у Раді, ми з колегами зробили розслідування, у якому виявили, що мер Одеси Геннадій Труханов теж має російський паспорт.

При чому саме на російський паспорт ним були оформлені віргінські офшори, через які він контролює десятки фірм Одесі. Зокрема тих, які отримують мільярдні замовлення з державного та міського бюджету.



Геннадій Труханов / Фото з фейсбук-сторінки мера Одеси

Мер міста Одеса, в якому ледь не перемогли проросійські заколотники і має російське громадянство? Тоді, 5 років тому, ця інформація шокувала багатьох. І СБУ, очолювана Грицаком пообіцяла ретельно перевірити нашу інформацію. І за якийсь час, справді дала відповідь. В ній мовилось, що слідчі Служби безпеки України російський паспорт у Труханова не знайшли. Цитую дослівно:

Співробітники СБУ опитали міського голову Одеси, який заперечив наявність у нього подвійного громадянства. Відтак, поширена журналістами інформація не підтвердилася

Ви зрозуміли, прийшли "СБУшники" до Труханова і кажуть: "У вас є російський паспорт?" – "Нема" – "Ми так і думали. Всього найкращого, до побачення!". А за якийсь час, фракція "Блоку Петра Порошенка" в Одеській міській раді стала синхронно голосувати з фракцією Труханова, зокрема по смачних земельних питаннях. А дружина Петра Олексійовича поїхала вишивати з Трухановим рушник національної єдності. Напевне, символізуючи єдність двох націй – російської та української.



Труханов разом з дружиною Порошенка вишивали рушник / Фото "Думская"

Тому, повертаючись до обрання на Донеччині народним депутатом Аксьонова, погодимось, що останній давно мав ходити не на зустрічі з виборцями, а на допити в СБУ. І сидіти не у кріслі мера, а на лаві підсудних. От тільки не представникам попередньо влади про це критикувати Службу безпеки.

Чим закінчиться обіцяна СБУ перевірка наявності у Аксьонова російського паспорта, ми обов'язково дізнаємося для вас незабаром.