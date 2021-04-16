Президент Владимир Зеленский рассказал, что на Донбассе около 300 тысяч людей имеют российские паспорта. Агрессор делает это для того, чтобы потом заявить о так называемой "защите граждан России".

Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro подчеркнул, что Донбасс – это украинская территория на всех реальных картах мира. Там живут наши граждане.

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Мы очень открыты, и там есть граждане разных стран. Потому что такой мир. И не надо защищать наши территории от нас,

– сказал президент.

Аналогия с оккупированным Крымом

Зеленский сравнил эту ситуацию с тем, что было в Крыму. С начала независимости Украины Россия раздавала в Крыму российские паспорта.

"Потом они зашли и сказали, что защищают русских людей. Но когда ты защищаешь, от этого 14 тысяч людей не погибают. Это звучит одинаково и на украинском, и на французском, и даже на русском языке, когда ты защищаешь – люди живы", – заявил глава государства.

Российские паспорта на Донбассе: основное

Летом 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства для жителей Луганской и Донецкой областей.

На требования Киева прекратить такие действия Кремль не обращает внимания.

Правозащитники сообщали, что на январь 2020 года почти 600 тысяч жителей Донбасса получили паспорта оккупантов.

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