Денисова предупредила, что Россия ускоряет "паспортизацию" жителей Донбасса
Российские паспорта на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей получили почти 600 тысяч украинцев. Государство-агрессор лишь ускоряет этот процесс.
Источник:фейсбук Людмилы Денисовой
Россия ускоряет политику массовой выдачи паспортов в упрощенном порядке украинцам на оккупированных территориях. Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова после встречи с послом Дании в Украине Оле Эгбергом Миккельсеном.
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Оккупанты заставляют людей получать паспорта
Денисова отметила, что часть из этих 600 тысяч украинцев – это чиновники органов местной власти, учителя, врачи.
Действуют по принципу: если ты не получаешь паспорт – ты не работаешь,
– сказала политик.
Кроме того, оккупанты в Крыму вынуждают учителей, других работников школ и членов их семей к обязательной регистрации на "тренировочное Всероссийское онлайн голосование на выборах в Госдуму России". Более того, педагогов обязывают подтверждать факты регистрации скриншотами.
"В случае невыполнения этой процедуры, оккупационная власть угрожает им увольнением. Убеждена – это осуществляется с целью дальнейшей реализации субъектности Крыма в составе России", – подчеркнула Денисова.
О чем еще Денисова говорила с послом Дании
- Об освобождении пленных. Омбудсмен призвала посла попутно поднимать этот вопрос на международном уровне.
- Кроме того, говорили о проблеме соблюдения прав человека на оккупированных территориях.
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