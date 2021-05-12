Российские паспорта на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей получили почти 600 тысяч украинцев. Государство-агрессор лишь ускоряет этот процесс.

Россия ускоряет политику массовой выдачи паспортов в упрощенном порядке украинцам на оккупированных территориях. Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова после встречи с послом Дании в Украине Оле Эгбергом Миккельсеном.

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Оккупанты заставляют людей получать паспорта

Денисова отметила, что часть из этих 600 тысяч украинцев – это чиновники органов местной власти, учителя, врачи.

Действуют по принципу: если ты не получаешь паспорт – ты не работаешь,

– сказала политик.

Кроме того, оккупанты в Крыму вынуждают учителей, других работников школ и членов их семей к обязательной регистрации на "тренировочное Всероссийское онлайн голосование на выборах в Госдуму России". Более того, педагогов обязывают подтверждать факты регистрации скриншотами.

"В случае невыполнения этой процедуры, оккупационная власть угрожает им увольнением. Убеждена – это осуществляется с целью дальнейшей реализации субъектности Крыма в составе России", – подчеркнула Денисова.

Обратите внимание! Об ускорении "паспортизации" на Донбассе ранее заявляли правозащитники. Они отмечали, что украинцы заняли электронную очередь до 2024 года. Если так будет дальше, то в 2021 российские документы будут иметь более 2 миллионов жителей Донбасса.

О чем еще Денисова говорила с послом Дании