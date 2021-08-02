Про те, що підуть голосувати, наразі заявляють менше чверті населення Росії. Таке дослідження провів Всеросійський центр громадської думки.

Тим часом Україна засудила залучення жителів ОРДЛО до виборів у Держдуму Росії

Росіяни не хочуть йти на вибори

У 2021 році про точну участь у виборах заявили тільки 22% опитаних росіян. Для порівняння у 2004 таких було 55%. До того ж максимального рівня – 10% – досягла кількість росіян, які говорять, що в країні немає громадських організацій і політичних партій, яким можна було б довіряти. У 2011 і 2007 роках, таких було 7 і 6% відповідно.

Кількість росіян, що піде на вибори досягла мінімуму за 17 років. За цей час скоротилася і кількість тих, хто проводив виборчі кампанії – з 8 до 6%, а також тих, хто брав участь в мітингах і пікетах – з 5 до 3%.

Одночасно в порівнянні з минулими роками відносно невелика кількість респондентів зізналися, що взагалі ніколи не брали участь в суспільному житті. Якщо в 2011 році таких було 61%, то зараз – 45%.

У 2021 році своє небажання брати участь у громадському та політичному житті росіяни найчастіше пояснювали:

відсутністю часу (28%);

думка, що політикою повинні займатися тільки професіонали (20%);

довірою президенту країни (19%);

участь в політиці нічого не змінить (16%).

Також мінімуму досяг і відсоток росіян, впевнених, що в політиці "пристойним людям робити нічого". Зараз в це вірить 1% росіян, в 2011 – 2%, в 2007 – 6%.

До чого тут Донбас

До того, що Росія протягом останнього року активно роздає свої паспорти на окупованих територіях. Це означає, що усі, хто їх має, може обирати депутатів до держдуми. Ще у травні 2021 року Росія заявила, що жителям Донбасу з паспортами Росії дозволятимуть брати участь у виборах до Держдуми.

До речі Сурков повертається: експомічник Путіна на Донбасі буде керувати виборами в Думу

20 липня помічник Путіна Дмитро Козак заявив, що масова роздача російських паспортів на територіях окупованого Донбасу нічого не означає. Мовляв, так звані "республіки" до складу Росії доєднувати не збираються.

Україна висловлює рішучий протест через розкидування Росією паспортами. Речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович переконаний, що російські вибори на Донбасі є причиною, щоб посилити санкції проти Москви