Олексій Арестович назвав підставу для посилення санкцій проти Росії. За його словами, це слід зробити у разі голосування мешканців тимчасово окупованого Донбасу на виборах до російської Держдуми.

Деталі від Арестовича

За словами спікера української делегації для участі у Тристоронній контактній групі, факт видачі російських паспортів українським громадянам є безумовним порушенням нашого законодавства. Про це Арестович заявив в ефірі телеканалу.

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Залучення до участі в голосуванні на виборах до парламенту держави-агресора – це кричуще, абсолютно безпардонне порушення міжнародного права. Воно, звичайно, так просто не пройде для Росії. Наша реакція буде, буде реакція міжнародних партнерів, світової спільноти,

– заявив спікер делегації.

Він зазначив, що такі дії є ще одним аргументом для збереження санкцій та навіть їх посилення.

Україна підійматиме питання залучення своїх громадян у російських виборах на всіх рівнях – від ТКГ до ООН.

"Буде повний спектр реагування нашої дипломатії. Бо це грубе порушення суверенітету, прихильність до якого росіяни формально декларують, а на ділі його порушують", – пояснив Арестович.

Зверніть увагу! Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Росія видала вже 600 тисяч своїх паспортів на окупованому Донбасі. Крім того, агресор прискорює незаконну "паспортизацію" населення . Людей змушують брати участь у "тренувальному всеросійському онлайн-голосуванні до Держдуми". У разі відмови, їм погрожують звільненнями з роботи.

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