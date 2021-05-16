Бойовики непідконтрольної Києву частини Донеччини оголосили про проведення "контрольного збору" тутешніх жителів. Мовиться передусім про зарахованих до "мобілізаційного резерву".

Відповідний "указ" видав так званий голова фейкової "ДНР" Денис Пушилін. Ватажок бойовиків підписав цей "документ" 14 травня.

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Про що мовиться в "указі"

Попередній збір триватиме з 17 по 18 травня.

Перед цим бойовики проведуть "контрольне оповіщення з явкою громадян, які перебувають в запасі".

Також на пункти попереднього збору має прибути техніка.

Мета збору – "контроль наявності громадян, які перебувають в запасі та є приписаними до військових частин, комплектування підрозділів мобілізаційного резерву".

Окремим пунктом так званому "міністерству внутрішніх справ "ДНР" доручено сприяти "в розшуку та доставці до місця проведення контрольної явки громадян". Мовиться про тих, хто без "поважних причин" не з’явився в терміни, зазначені в повістках військкоматів.

На 17 – 22 травня окупанти запланували навчання

Бойовики "ЛНР" і "ДНР" мають намір провести спільні навчання. Вони їх позиціонують як "перевірку ефективності спільних дій різних структур" в разі "можливих зовнішніх загроз з боку України".

За даними українського військового командування, поточна чисельність незаконних збройних формувань на Донбасі становить приблизно 28 тисяч осіб.

Зверніть увагу! Проросійські найманці продовжують систематично гатити у бік українських позицій, попри домовленості про перемир'я. Від початку 2021 року на Донбасі загинули вже 43 бійці Збройних сил України. Водночас, спостерігачі ОБСЄ зафіксували понад 500 порушень.

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