Из-за возможных "угроз со стороны Украины": боевики на Донбассе собирают резервистов и технику
Боевики неподконтрольной Киеву части Донецкой области объявили о проведении "контрольного сбора" здешних жителей. Говорится прежде всего о зачисленных в "мобилизационный резерв".
Источник:"Новости Донбасса"
Соответствующий "указ" выдал так называемый председатель фейковой "ДНР" Денис Пушилин. Главарь боевиков подписал этот "документ" 14 мая.
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О чем говорится в "указе"
- Предварительный сбор продлится с 17 по 18 мая.
- Перед этим боевики проведут "контрольное оповещения с явкой граждан, пребывающих в запасе".
- Также на пункты предварительного сбора должна прибыть техника.
- Цель сбора – "контроль наличия граждан, пребывающих в запасе и предписанных к воинским частям, комплектование подразделений мобилизационного резерва".
Отдельным пунктом так называемому "министерству внутренних дел "ДНР" поручено содействовать "в розыске и доставке к месту проведения контрольной явки граждан". Речь идет о тех, кто без "уважительных причин" не явился в сроки, указанные в повестках военкоматов.
На 17 – 22 мая оккупанты запланировали учения
Боевики "ЛНР" и "ДНР" намерены провести совместные учения. Они их позиционируют как "проверку эффективности совместных действий различных структур" в случае "возможных внешних угроз со стороны Украины".
По данным украинского военного командования, текущая численность незаконных вооруженных формирований на Донбассе составляет примерно 28 тысяч человек.
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