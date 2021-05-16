Боевики неподконтрольной Киеву части Донецкой области объявили о проведении "контрольного сбора" здешних жителей. Говорится прежде всего о зачисленных в "мобилизационный резерв".

Соответствующий "указ" выдал так называемый председатель фейковой "ДНР" Денис Пушилин. Главарь боевиков подписал этот "документ" 14 мая.

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О чем говорится в "указе"

Предварительный сбор продлится с 17 по 18 мая.

Перед этим боевики проведут "контрольное оповещения с явкой граждан, пребывающих в запасе".

Также на пункты предварительного сбора должна прибыть техника.

Цель сбора – "контроль наличия граждан, пребывающих в запасе и предписанных к воинским частям, комплектование подразделений мобилизационного резерва".

Отдельным пунктом так называемому "министерству внутренних дел "ДНР" поручено содействовать "в розыске и доставке к месту проведения контрольной явки граждан". Речь идет о тех, кто без "уважительных причин" не явился в сроки, указанные в повестках военкоматов.

На 17 – 22 мая оккупанты запланировали учения

Боевики "ЛНР" и "ДНР" намерены провести совместные учения. Они их позиционируют как "проверку эффективности совместных действий различных структур" в случае "возможных внешних угроз со стороны Украины".

По данным украинского военного командования, текущая численность незаконных вооруженных формирований на Донбассе составляет примерно 28 тысяч человек.

Обратите внимание! Пророссийские наемники продолжают систематически бить в сторону украинских позиций, несмотря на договоренности о перемирии. С начала 2021 года на Донбассе погибли уже 43 бойца Вооруженных сил Украины. В то же время, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 500 нарушений.