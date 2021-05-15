Делегація Сполучених Штатів відвідала Донбас, де оглянула зруйноване військами окупанта Широкине. Крім того, американські представники побували на пункті пропуску "Гнутове" та вийшли в море на військовому катері.

Візит представників Американської ради з питань зовнішньої політики до району проведення операції Об'єднаних сил відбувся 14 травня.

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На Донбасі побувала делегація зі США

Делегація відвідала Маріупольський загін морської охорони Державної прикордонної служби України, а під час виходу в море – пересвідчилась в присутності військових катерів Росії в акваторії Азовського моря,

– йдеться у повідомленні.

Під час брифінгу представники США ознайомилися з безпековою ситуацією в районі проведення операції Об'єднаних сил. Крім того, американські гості відвідали контрольний пункт в'їзду-виїзду "Гнутове".

Довідка. КПВВ "Гнутове" – один із 7 контрольних пунктів в’їзду-виїзду в районі проведення ООС. Вимушено не працює повною мірою через те, що окупаційні війська з протилежного боку блокують рух людей і транспорту.

Також представники делегації США відвідали один із підрозділів Збройних сил України, який виконує бойові завдання у стримуванні російської агресії поблизу Широкиного.

У штабі підсумували, що, побувавши неподалік лінії зіткнення, іноземні делегати на власні очі побачили наслідки "руського миру" на Приазов'ї, оцінили ситуацію на фронті та пересвідчились в присутності російських військ на Сході України.

Зверніть увагу! Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сійярто відвідає Донбас. Він планує приїхав в Україну у травні 2021 року.