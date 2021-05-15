Делегация Соединенных Штатов посетила Донбасс, где осмотрела разрушенное войсками оккупанта Широкино. Кроме того, американские представители побывали на пункте пропуска "Гнутово" и вышли в море на военном катере.

Визит представителей Американского совета по внешней политике в район проведения операции Объединенных сил состоялся 14 мая.

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На Донбассе побывала делегация из США

Делегация посетила Мариупольский отряд морской охраны Государственной пограничной службы Украины, а при выходе в море – убедилась в присутствии военных катеров России в акватории Азовского моря,

– говорится в сообщении.

Во время брифинга представители США ознакомились с ситуацией безопасности в районе проведения операции Объединенных сил. Кроме того, американские гости посетили контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово".

Справка. КПВВ "Гнутово" – один из 7 контрольных пунктов въезда-выезда в районе проведения ООС. Вынужденно не работает в полной мере из-за того, что оккупационные войска с противоположной стороны блокируют движение людей и транспорта.

Также представители делегации США посетили одно из подразделений Вооруженных сил Украины, который выполняет боевые задачи в сдерживании российской агрессии вблизи Широкино.

В штабе заключили, что, побывав неподалеку линии соприкосновения, иностранные делегаты воочию увидели последствия "русского мира" на Приазовье, оценили ситуацию на фронте и убедились в присутствии российских войск на Востоке Украины.

Обратите внимание! Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто посетит Донбасс. Он планирует приехал в Украину в мае 2021 года.