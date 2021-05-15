Увидели развалины Широкино и российские катера: на Донбасс приехала делегация США
Делегация Соединенных Штатов посетила Донбасс, где осмотрела разрушенное войсками оккупанта Широкино. Кроме того, американские представители побывали на пункте пропуска "Гнутово" и вышли в море на военном катере.
Источник:фейсбук штаба ООС
Визит представителей Американского совета по внешней политике в район проведения операции Объединенных сил состоялся 14 мая.
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На Донбассе побывала делегация из США
Делегация посетила Мариупольский отряд морской охраны Государственной пограничной службы Украины, а при выходе в море – убедилась в присутствии военных катеров России в акватории Азовского моря,
– говорится в сообщении.
Во время брифинга представители США ознакомились с ситуацией безопасности в районе проведения операции Объединенных сил. Кроме того, американские гости посетили контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово".
Также представители делегации США посетили одно из подразделений Вооруженных сил Украины, который выполняет боевые задачи в сдерживании российской агрессии вблизи Широкино.
В штабе заключили, что, побывав неподалеку линии соприкосновения, иностранные делегаты воочию увидели последствия "русского мира" на Приазовье, оценили ситуацию на фронте и убедились в присутствии российских войск на Востоке Украины.
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