Глава МИД Венгрии посетит Донбасс: Сийярто приедет уже в мае
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто посетит Донбасс. Он планирует приехал в Украину еще в мае 2021 года.
Источник:твиттер Дмитрия Кулебы
О посещении Украины министры договорились в Братиславе, столице Словакии. Дмитрий Кулеба находится там на встрече Центральноевропейской пятерки.
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О чем говорили министры
Как сообщил глава МИД Украины, с Петером Сийярто договорились продолжить диалог на темы:
- вопросы образования;
- меньшинства на основе соблюдения украинского законодательства.
Министры планируют заключить соглашение о взаимном признании сертификатов вакцинации. Это позволит украинцам и венграм безопасно путешествовать, как пояснил Кулеба.
Рад, что Петер принял мое приглашение совершить поездку на Донбасс после начала председательства Венгрии в Комитете министров Совета Европы в мае,
– написал он.
Министры встретились 13 мая / Фото с твиттера Дмитрия Кулебы
Петер Сийярто: предыдущие визиты в Украину
Ранее Петер Сийярто уже был в Украине. В частности, он приезжал 25 июня 2020 года в Киев, где встретился с Кулебой. До того министры Украины и Венгрии встречались почти 7 лет назад.
Перед следующим визитом Сийярто 27 января, в МИД Украины пришло письмо с угрозой. Кулеба тогда назвал провокации "дешевыми".
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