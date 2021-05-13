Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто посетит Донбасс. Он планирует приехал в Украину еще в мае 2021 года.

О посещении Украины министры договорились в Братиславе, столице Словакии. Дмитрий Кулеба находится там на встрече Центральноевропейской пятерки.

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О чем говорили министры

Как сообщил глава МИД Украины, с Петером Сийярто договорились продолжить диалог на темы:

вопросы образования;

меньшинства на основе соблюдения украинского законодательства.

Министры планируют заключить соглашение о взаимном признании сертификатов вакцинации. Это позволит украинцам и венграм безопасно путешествовать, как пояснил Кулеба.

Рад, что Петер принял мое приглашение совершить поездку на Донбасс после начала председательства Венгрии в Комитете министров Совета Европы в мае,

– написал он.



Министры встретились 13 мая / Фото с твиттера Дмитрия Кулебы

Петер Сийярто: предыдущие визиты в Украину

Ранее Петер Сийярто уже был в Украине. В частности, он приезжал 25 июня 2020 года в Киев, где встретился с Кулебой. До того министры Украины и Венгрии встречались почти 7 лет назад.

Перед следующим визитом Сийярто 27 января, в МИД Украины пришло письмо с угрозой. Кулеба тогда назвал провокации "дешевыми".

Обратите внимание! В Венгрии довольно сложные дипломатические отношения с Украиной. Это обусловлено территорией Закарпатья, где проживает немало венгров.