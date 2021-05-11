Центральноевропейская пятерка: Украину впервые пригласили на встречу
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впервые станет участником заседания глав дипломатии Центральноевропейской пятерки. На встрече обсудят актуальные для Украины вопросы.
Источник:Кабинет министров Украины
Заседание проведут 12 – 13 мая в Словакии. Присоединиться к переговорам Кулебу пригласил министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок.
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Что обсудят на встрече
В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что Кулеба должен обсудить с международными коллегами следующие вопросы:
- ситуация безопасности на востоке Украины и возле границ;
- укрепление безопасности в Восточной и Центральной Европе,
- интеграция Украины в Евросоюз и НАТО.
Участниками встречи будут главы дипломатии Центральноевропейской пятерки: Австрии, Словакии, Словении, Венгрии и Чехии. В период своего визита, Кулеба планирует провести ряд двусторонних встреч.
Центральноевропейская пятерка: что известно
Центрально пятерка (Central 5, С5) – региональный формат взаимодействия министров иностранных дел 5 стран. Ее создали в 2020 году по инициативе главы австрийского внешнеполитического ведомства.
В рамках этого формата 5 государств Центральной Европы обсуждают актуальные вопросы европейской и региональной политики. Предыдущее заседание C5 произошло 1 марта 2021 года в Брдо, что в Словении.
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