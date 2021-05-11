Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше стане учасником засіданні глав дипломатії Центральноєвропейської п'ятірки. На зустрічі обговорять актуальні для України питання.

Засідання проведуть 12 – 13 травня у Словаччині. Приєднатись до перемовин Кулебу запросив міністр закордонних та європейських справ Словаччини Іван Корчок.

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Що обговорять на зустрічі

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що Кулеба має обговорити із міжнародними колегами такі питання:

безпекова ситуація на сході України та біля кордонів;

зміцнення безпеки в Східній та Центральній Європі;

інтеграція України до Євросоюзу та НАТО.

Учасниками зустрічі будуть глави дипломатії Центральноєвропейської п'ятірки: Австрії, Словаччини, Словенії, Угорщини та Чехії. У період свого візиту, Кулеба планує провести низку двосторонніх зустрічей.

Центральноєвропейська п'ятірка: що відомо

Центральноєвропейська п'ятірка (Central 5, С5) – регіональний формат взаємодії міністрів закордонних справ 5 країн. Її створили у 2020 році за ініціативи глави австрійського зовнішньополітичного відомства.

У межах цього формату 5 держав Центральної Європи обговорюють актуальні питання європейської та регіональної політики. Попереднє засідання C5 відбулося 1 березня 2021 року в Брдо, що у Словенії.