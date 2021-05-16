Алексей Арестович назвал основание для ужесточения санкций против России. По его словам, это следует сделать в случае голосования жителей временно оккупированного Донбасса на выборах в российскую Госдуму.

Детали от Арестовича

По словам спикера украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе, факт выдачи российских паспортов украинским гражданам является безусловным нарушением нашего законодательства. Об этом Арестович заявил в эфире телеканала.

Читайте также Из-за возможных "угрозы со стороны Украины": боевики на Донбассе собирают резервистов и технику

Привлечение к участию в голосовании на выборах в парламент государства-агрессора – это вопиющее, абсолютно беспардонное нарушение международного права. Оно, конечно, так просто не пройдет для России. Наша реакция будет, будет реакция международных партнеров, мирового сообщества,

– заявил спикер делегации.

Он отметил, что такие действия являются еще одним аргументом для сохранения санкций и даже их усиления.

Украина будет поднимать вопрос привлечения своих граждан в российских выборах на всех уровнях – от ТКГ до ООН.

"Будет полный спектр реагирования нашей дипломатии. Потому что это грубое нарушение суверенитета, приверженность к которому россияне формально декларируют, а на деле его нарушают", – пояснил Арестович.

Обратите внимание! Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Россия выдала уже 600 тысяч своих паспортов на оккупированном Донбассе. Кроме того, агрессор ускоряет незаконную "паспортизацию" населения. Людей заставляют участвовать в "тренировочном всероссийском онлайн-голосовании в Госдуму". В случае отказа им угрожают увольнениями с работы.

Рекомендуем Паспортизацией на Донбассе Россия оправдывает агрессию против Украины, – Литва в ОБСЕ