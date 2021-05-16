Выборы в Госдуму в ОРДЛО являются основанием ужесточить санкции против России, – Арестович
Алексей Арестович назвал основание для ужесточения санкций против России. По его словам, это следует сделать в случае голосования жителей временно оккупированного Донбасса на выборах в российскую Госдуму.
Источник:телеканал "Дом"
Детали от Арестовича
По словам спикера украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе, факт выдачи российских паспортов украинским гражданам является безусловным нарушением нашего законодательства. Об этом Арестович заявил в эфире телеканала.
Читайте также Из-за возможных "угрозы со стороны Украины": боевики на Донбассе собирают резервистов и технику
Привлечение к участию в голосовании на выборах в парламент государства-агрессора – это вопиющее, абсолютно беспардонное нарушение международного права. Оно, конечно, так просто не пройдет для России. Наша реакция будет, будет реакция международных партнеров, мирового сообщества,
– заявил спикер делегации.
Он отметил, что такие действия являются еще одним аргументом для сохранения санкций и даже их усиления.
Украина будет поднимать вопрос привлечения своих граждан в российских выборах на всех уровнях – от ТКГ до ООН.
"Будет полный спектр реагирования нашей дипломатии. Потому что это грубое нарушение суверенитета, приверженность к которому россияне формально декларируют, а на деле его нарушают", – пояснил Арестович.
Рекомендуем Паспортизацией на Донбассе Россия оправдывает агрессию против Украины, – Литва в ОБСЕ
Поделиться новостью