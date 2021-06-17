За роботу на Донбасі йому обіцяють депутатське крісло у Думі. Таку інформацію ЗМІ повідомив правозахисник і засновник "Східної правозахисної групи" Павло Лисянський.
До речі На Донбасі окупанти агітують підлітків йти на вибори до Держдуми, – розвідка
Сурков знову опікуватиметься окупованим Донбасом
Роль Владислава Суркова на Донбасі дещо зміниться. Він взаємодіятиме із "Єдиною Росією" і має із нею договір про співпрацю. "Східна правозахисна група" повідомляє, що на Суркова покладено функції політичної координації та контролю, які спрямовані на інтеграцію окупованого Донбасу в Росію.
За свої послуги Владислав Сурков отримав гарантії і квоту обрання депутатом Держдуми за Південним федеральним округом. Правозахисники застерігають: Україні необхідно готуватися до наростання гібридної агресії.
Сурков просуває ідею руйнування України і відновлення проєкту "Новоросія" в новому форматі, але вже через розвиток регіонального сепаратизму і залучення українців, які проживають в ОРДЛО, в політичне життя Росії,
– розповів Лисянський.
Хто такий Владислав Сурков?Один з основних впливових політичних діячів Росії, що просуває ідею насильницького впровадження "русского мира" в Україні. У 2008 – 2011 – перший заступник керівника адміністрації президента Росії, а до 2020 року – помічник Путіна.
У січні 2020 начебто залишив держслужбу через "зміну на українському напрямку". СБУ звинувачує його в організації терористичних актів у Києві та Криму.
Проти Суркова ввели санкції Україна, США та Євросоюз. Сурков з'явився на "плівках Медведчука". Політики обговорили плани щодо постачання електроенергії до Криму, а також роль Медведчука в обміні полоненими.
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Що відомо про вибори до Держдуми Росії
- Вибори до Держдуми пройдуть 19 вересня 2021 року. До них, порушуючи міжнародні норми, хочуть залучити людей з окупованих територій.
- Росія навесні задля цього почала активно роздавати російські паспорти.
- Темпи зросли настільки, що до осені 2021 року російські документи матимуть понад 2 мільйони жителів Донбасу. А значить, усі вони зможуть голосувати на виборах у Думу.
- Речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович переконаний, що російські вибори на Донбасі є причиною, щоб посилити санкції проти Москви.