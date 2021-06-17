За роботу на Донбасі йому обіцяють депутатське крісло у Думі. Таку інформацію ЗМІ повідомив правозахисник і засновник "Східної правозахисної групи" Павло Лисянський.

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Сурков знову опікуватиметься окупованим Донбасом

Роль Владислава Суркова на Донбасі дещо зміниться. Він взаємодіятиме із "Єдиною Росією" і має із нею договір про співпрацю. "Східна правозахисна група" повідомляє, що на Суркова покладено функції політичної координації та контролю, які спрямовані на інтеграцію окупованого Донбасу в Росію.

За свої послуги Владислав Сурков отримав гарантії і квоту обрання депутатом Держдуми за Південним федеральним округом. Правозахисники застерігають: Україні необхідно готуватися до наростання гібридної агресії.

Сурков просуває ідею руйнування України і відновлення проєкту "Новоросія" в новому форматі, але вже через розвиток регіонального сепаратизму і залучення українців, які проживають в ОРДЛО, в політичне життя Росії,

– розповів Лисянський.

Хто такий Владислав Сурков? Один з основних впливових політичних діячів Росії, що просуває ідею насильницького впровадження "русского мира" в Україні. У 2008 – 2011 – перший заступник керівника адміністрації президента Росії, а до 2020 року – помічник Путіна.



У січні 2020 начебто залишив держслужбу через "зміну на українському напрямку". СБУ звинувачує його в організації терористичних актів у Києві та Криму.



Проти Суркова ввели санкції Україна, США та Євросоюз. Сурков



Дані на основі Один з основних впливових політичних діячів Росії, що просуває ідею насильницького впровадження "русского мира" в Україні. У 2008 – 2011 – перший заступник керівника адміністрації президента Росії, а до 2020 року – помічник Путіна.У січні 2020 начебто залишив держслужбу через "зміну на українському напрямку". СБУ звинувачує його в організації терористичних актів у Києві та Криму.Проти Суркова ввели санкції Україна, США та Євросоюз. Сурков з'явився на "плівках Медведчука" . Політики обговорили плани щодо постачання електроенергії до Криму, а також роль Медведчука в обміні полоненими.Дані на основі Вікіпедії

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