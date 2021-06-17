За работу на Донбассе ему обещают депутатское кресло в Думе. Такую информацию СМИ сообщил правозащитник и основатель "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский.
Кстати На Донбассе оккупанты агитируют подростков идти на выборы в Госдуму, – разведка
Сурков снова будет заниматься оккупированным Донбассом
Роль Владислава Суркова на Донбассе несколько изменится. Он будет взаимодействовать с "Единой Россией" и имеет с ней договор о сотрудничестве. "Восточная правозащитная группа" сообщает, что на Суркова возложены функции политической координации и контроля, направленных на интеграцию оккупированного Донбасса в Россию.
За свои услуги Владислав Сурков получил гарантии и квоту избрания депутатом Госдумы по Южным федеральным округом. Правозащитники предостерегают: Украине необходимо готовиться к нарастанию гибридной агрессии.
Сурков продвигает идею разрушения Украины и восстановления проекта "Новороссия" в новом формате, но уже через развитие регионального сепаратизма и привлечения украинцев, проживающих в ОРДЛО, в политическую жизнь России,
– рассказал Лисянский.
Кто такой Владислав Сурков?
Один из основных влиятельных политических деятелей России, продвигает идею насильственного внедрения "русского мира" в Украине. В 2008 – 2011 годах – первый заместитель руководителя администрации президента России, а до 2020 года – помощник Путина.
В январе 2020 года якобы оставил госслужбу из-за "изменений на украинском направлении". СБУ обвиняет его в организации террористических актов в Киеве и Крыму.
Против Суркова ввели санкции Украина, США и Евросоюз. Сурков появился на "пленках Медведчука". Политики обсудили планы по поставкам электроэнергии в Крым, а также роль Медведчука в обмене пленными.
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Что известно о выборах в Госдуму России
- Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года. К ним, в нарушение международных норм, хотят привлечь людей из оккупированных территорий.
- Россия весной для этого начала активно раздавать российские паспорта.
- Темпы выросли настолько, что до осени 2021 года российские документы будут иметь более 2 миллионов жителей Донбасса. А значит, все они смогут голосовать на выборах в Думу.
- Представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович убежден, что российские выборы на Донбассе являются причиной, чтобы усилить санкции против Москвы.