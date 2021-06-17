За работу на Донбассе ему обещают депутатское кресло в Думе. Такую информацию СМИ сообщил правозащитник и основатель "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский.

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Сурков снова будет заниматься оккупированным Донбассом

Роль Владислава Суркова на Донбассе несколько изменится. Он будет взаимодействовать с "Единой Россией" и имеет с ней договор о сотрудничестве. "Восточная правозащитная группа" сообщает, что на Суркова возложены функции политической координации и контроля, направленных на интеграцию оккупированного Донбасса в Россию.

За свои услуги Владислав Сурков получил гарантии и квоту избрания депутатом Госдумы по Южным федеральным округом. Правозащитники предостерегают: Украине необходимо готовиться к нарастанию гибридной агрессии.

Сурков продвигает идею разрушения Украины и восстановления проекта "Новороссия" в новом формате, но уже через развитие регионального сепаратизма и привлечения украинцев, проживающих в ОРДЛО, в политическую жизнь России,

– рассказал Лисянский.

Кто такой Владислав Сурков?

Один из основных влиятельных политических деятелей России, продвигает идею насильственного внедрения "русского мира" в Украине. В 2008 – 2011 годах – первый заместитель руководителя администрации президента России, а до 2020 года – помощник Путина.



В январе 2020 года якобы оставил госслужбу из-за "изменений на украинском направлении". СБУ обвиняет его в организации террористических актов в Киеве и Крыму.



Против Суркова ввели санкции Украина, США и Евросоюз. Сурков



Данные на основе Один из основных влиятельных политических деятелей России, продвигает идею насильственного внедрения "русского мира" в Украине. В 2008 – 2011 годах – первый заместитель руководителя администрации президента России, а до 2020 года – помощник Путина.В январе 2020 года якобы оставил госслужбу из-за "изменений на украинском направлении". СБУ обвиняет его в организации террористических актов в Киеве и Крыму.Против Суркова ввели санкции Украина, США и Евросоюз. Сурков появился на "пленках Медведчука". Политики обсудили планы по поставкам электроэнергии в Крым, а также роль Медведчука в обмене пленными.Данные на основе Википедии

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