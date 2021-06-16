Так, Россия продолжает усиливать давление на общество временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Оккупанты делают это под видом рекламы и призывов.

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Оккупанты агитируют подростков

В разведке предупредили, что особенно активную агитацию проводят среди молодежи, в частности подростков, которым до 1 сентября 2021 года исполнится 18 лет. Также влияют на их родителей.

Цель государства-агрессора – оформление документов для получения подростками российского гражданства и привлечение их к голосованию на выборах в госдуму.

Что известно о выборах в Госдуму России

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года. К ним хотят привлечь украинцев с оккупированных территорий. Поэтому агрессор активно раздает людям российские паспорта.

Жителей Донбасса заставляют участвовать в "тренировочном всероссийском онлайн-голосовании в Госдуму". Если же те отказываются, угрожают увольнением с работы.

Представитель украинской делегации для участия в ТКГ Алексей Арестович убежден, что российские выборы в ОРДЛО являются причиной, чтобы усилить санкции против Москвы.

Кстати, боевики на Донбассе рассматривают несколько возможностей голосования в выборах в российскую Госдуму. К слову, открывать избирательные участки даже не планируют.

Важно! Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова тоже обратила внимание, что оккупанты активизировали незаконную выдачу паспортов. Всего Россия выдала уже 600 тысяч своих документов на оккупированном Донбассе.

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