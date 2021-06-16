Так, Россия продолжает усиливать давление на общество временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Оккупанты делают это под видом рекламы и призывов.
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Оккупанты агитируют подростков
В разведке предупредили, что особенно активную агитацию проводят среди молодежи, в частности подростков, которым до 1 сентября 2021 года исполнится 18 лет. Также влияют на их родителей.
Цель государства-агрессора – оформление документов для получения подростками российского гражданства и привлечение их к голосованию на выборах в госдуму.
Что известно о выборах в Госдуму России
- Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года. К ним хотят привлечь украинцев с оккупированных территорий. Поэтому агрессор активно раздает людям российские паспорта.
- Жителей Донбасса заставляют участвовать в "тренировочном всероссийском онлайн-голосовании в Госдуму". Если же те отказываются, угрожают увольнением с работы.
- Представитель украинской делегации для участия в ТКГ Алексей Арестович убежден, что российские выборы в ОРДЛО являются причиной, чтобы усилить санкции против Москвы.
- Кстати, боевики на Донбассе рассматривают несколько возможностей голосования в выборах в российскую Госдуму. К слову, открывать избирательные участки даже не планируют.
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