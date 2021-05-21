Упрощенная паспортизация и формирование штабов

В министерстве внутренних дел (МВД) РФ в начале мая сообщалось, что более 527 тысяч жителей, постоянно проживающих на территориях ОРДЛО, за два года приобрели российское гражданство в упрощенном порядке. В то же время почти 2 тысячам жителей ОРДЛО в приобретении российского гражданства отказали. Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак 10 мая заявил, что более полумиллиона жителей ОРДЛО, которые приобрели российское гражданство, смогут участвовать на выборах в Госдуму РФ.

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По информации "Восточной правозащитной группы", вопрос об открытии избирательных участков РФ на оккупированных территориях решен и участки будут открыты. Правозащитники сообщают, что о таком шаге договорились представители так называемого "Союза добровольцев Донбасса" и партии "Единая Россия" в Ростове 10 мая, когда подписывали меморандум о сотрудничестве.

Правозащитники отмечают:

Избирательные участки будут открыты на территории ОРДЛО для обеспечения участия в выборах получателей паспортов РФ;

Участники создания и продвижения НЗФ "ЛНР" и "ДНР" войдут в Госдуму РФ от разных политических сил практически всех, кто присутствует сейчас в Госдуме. Это точно – Александр Бородай, Захар Прилепин, Александр Казаков;

Агитационные кампании в ОРДЛО политические партии РФ начнут уже в начале лета 2021 года;

Сейчас идет формирование агитационных штабов в ОРДЛО.

Боевики на выборах в Госдуму России

Так называемый "Союз добровольцев Донбасса" возглавил так называемый "экс-глава правительства" группировки "ДНР", московский политтехнолог Александр Бородай. С 8 августа 2014 года по 20 октября 2014 года был генеральным советником, заместителем так называемого "Совета Министров ДНР" Александра Захарченко. Бородая называют креатурой Владислава Суркова, который непосредственно отвечает за разжигание конфликта на востоке Украины. Документы на праймериз "Единой России" Бородай подал в Ростовской области.

В июле 2020 года во время съезда Всероссийской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге Бородай выразил "надежду", что оккупированные части Луганщины и Донетчины вскоре войдут в состав России. Он сказал присутствующим, что интеграция ОРДЛО в РФ "идет уже и сейчас", и выразил надежду, что "Донбасс скоро и де-юре станет частью России".



Александр Бородай / Фото Миротворца

Бородай также заявил, что как частное лицо принимал участие в присоединении Крыма к России, и что в Донецке, Луганске и Крыму работает одна и та же команда.

Люди активные, пассионарные и должны реализовываться не только на войне. Мы должны доказать, что мы можем не только воевать, не только защищать Родину на полях сражений, но что-то сделать и в мирной жизни. Поэтому мы выбрали путь вхождения во внутреннюю политику России. И теперь мы с огромным удовольствием говорим, что мы идем на предстоящие выборы вместе с партией "Единая Россия",

– заявил Бородай после подписанного соглашения.

7 августа 2014 года Бородай по собственному желанию подал в отставку с поста главы так называемого "Совета Министров ДНР". В августе 2015 года возглавил созданный в России "Союз добровольцев Донбасса". Служба безопасности Украины объявила Бородая в розыск по подозрению в создании террористической группы или террористической организации (ст. 258-3 УК Украины).

По данным "Восточной правозащитной группы" возможным кандидатом в депутаты российского парламента может стать актер Михаил Пореченков, который стрелял в донецком аэропорту в украинцев, имея на себе бронежилет и каску с надписью "Пресса". Тогда министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что "Пореченков, прибыв в Донецк, в составе вооруженной банды, лично принял участие в обстреле подразделения украинских вооруженных сил из автоматического оружия".



Михаил Пореченков с оружием в Донецке / Фото Courtesy Image

На участие в праймериз "Единой России" подал также документы экс-боец самопровозглашенных республик, руководитель так называемого Уральского регионального отделения "Союза добровольцев Донбасса" Максим Хлопин. Он заявил, что решил принять участие в праймериз, чтобы "не допустить в России событий, которые произошли ранее в Украине".

Участники боевых действий на Донбассе никогда до этого не участвовали в политической жизни страны, но пришло такое время, что патриотически настроенные люди могут и должны изменить жизнь к лучшему. Люди, которые в свое время поднялись защищать "русский мир" на Украине, достойны представлять людей во власти. У меня трое детей, и я хочу, чтобы они жили в достойной стране. Я видел, к чему приводят политические игрища в Украине, и не хочу, чтобы у нас такое повторилось,

– заявил Максим Хлопин.



Экс-боец самопровозглашенных республик Максим Хлопин / Фото из пропагандистского российского СМИ

Так называемый руководитель Уральского отделения Максим Хлопин регулярно проводит тренировочные занятия по тактике и стрельбе. Также он рассказывает российским СМИ, как добровольцы из России попадают в армию так называемой "ДНР". По словам Хлопина, "схема выглядит так: необходимо купить билет до Ростова; затем из Ростова отправиться в Донбасс".

Все, кто хочет, поступают на службу в армию. Покупают билет в Ростов, оттуда – в Донбасс, и поступают в регулярную армию,

– рассказал Хлопин.

Он подчеркнул, что после этого приехавшие на Донбасс россияне должны пройти медосмотр и заключить контракт на военную службу. По его словам, власти ДНР и ЛНР не набирают добровольцев, которые воюют в Донбассе, но не находятся в армии республик.

Продвигать идеи так называемых "ЛНР" и "ДНР" будет и секретарь президиума объединенной партии "Справедливая Россия – За правду" Александр Казаков. Он был также советником главы так называемой "ДНР" Александра Захарченко. В одном из российских СМИ, Казаков отметил, что сейчас в регионе проживают около 500 000 человек с российским паспортом, но "процесс получения паспортов России ускорился, поэтому к сентябрю это число может вырасти до миллиона".



Секретарь президиума объединенной партии "Справедливая Россия – За правду" Александр Казаков / Фото из пропагандистского российского СМИ

В 2020 году Александр Казаков стал первым заместителем главы партии "За правду". А российский писатель Захар Прилепин, воевавший на Донбассе в составе террористической организации "ДНР", стал главой партии.



Захар Прилепин – глава партии "Справедливая Россия – За правду", экс-боец самопровозглашенных республик / Фото из пропагандистского российского СМИ

Что говорят эксперты?

Профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань отмечает, что открытие избирательных участков на оккупированных территориях будет нарушением всех международных норм. Таким нарушением также является и раздача российских паспортов.

Пойдет ли на это Россия? Может пойти. В данном случае совершенно очевидно, что Россия не хочет возвращать эту часть Донбасса Украине на украинских условиях. То есть, она хочет "вернуть" на российских условиях, где внутри страны, фактически, останутся российские структуры и российские боевики, только с другим названием. Также это может быть частью разменной карты в переговорах с Соединенными Штатами,

– рассказал Гарань.

По его словам, так же, как Россия наращивала военное присутствие на границах с Украиной, так и вновь может вернуться к этому. "Так же с паспортизацией, эта игра с выборами – это также часть давления нет только на Украину, но и на Запад, это испытание того, насколько Запад позволит далеко зайти", – уверен он.

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Эксперт отмечает, что вопрос заключается в том, к чему приведут эти шаги России и будут ли введены дополнительные западные санкции. Ведь Россия пытается сдвинуть с мертвой точки Минский процесс только на своих условиях. Раздачу российских паспортов на оккупированных территориях, говорит эксперт, Украина может использовать, как аргумент и подчеркнуть перед Западом, кто именно срывает Минские договоренности. Алексей Гарань отмечает, что в случае открытия избирательных участков на территории ОРДЛО, контролировать их никто не будет.

Я не думаю, что это изменит принципиально ту ситуацию, которая есть в России, мы должны понимать, что там выборы все равно будут проходить под "административным контролем" и с использованием различных схем предвыборной борьбы. Эти соглашения – это скорее политический инструмент для давления на Украину и западных партнеров,

– рассказал эксперт.

Политолог, партнер консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун говорит, что минимум ближайший год вопрос вхождения так называемых "ЛНР" и "ДНР" в состав России не будет подниматься, ведь Владимир Путин и политическое руководство России хорошо понимают, что попытка присоединить еще один субъект, фактически, в состав РФ приведет к ужесточению санкций и международного давления. По мнению экперта, Россия сейчас опасается предпринимать какие-то активные действия. На это, в частности, повлияла риторика СЩА, ведь позиция президента Джо Байдена является значительно более резкой относительно Российской Федерации, чем была во времена правления Трампа. Поэтому, напряженность, которая есть между США и Россией, может лишь усиливать негативные последствия для самой РФ.

А здесь скорей всего Россия пытается в неформальном способе интегрировать жителей Донбасса и так называемое руководство этих "недореспублик" для сотрудничества с Россией. Не исключаю, что следующей составляющей визитов представителей "Единой России" в Луганск и Донецк могут быть политические намерения или наоборот, чтобы жителей этих псевдореспублик приглашали в Россию, как уже членов партии или сторонников этой партии,

– рассказал Джигун.

По его мнению – это больше пиар-составляющая и усиление мнимого имиджа партии, которая якобы всегда с народом и не забывает о жителях так называемых "ЛНР" и "ДНР", которых не признают нигде в мире. "Для избирателя "Единой России" – это хоть и не официальный, но показатель на то, что и дальше будут вестись переговоры о дальнейшей интеграции Донецкой и Луганской областей в состав России. Хотя на официальном уровне об этом речь идти не будет, но для людей это сигнал и указание, что Донбасс никто не оставит", – пояснил он.

Эксперт отмечает, что подписанное соглашение между прокремлевской силой "Единая Россия" и так называемым "Союзом добровольцев Донбасса" не станет предметом переговоров между Путиным и Байденом. Поскольку для США гораздо важнее получить какое-то понимание по поводу того, куда будет смещаться политика российского президента и способен ли в принципе Путин на изменение своей риторики.

Сейчас такое определенное ожидание, будет ли Россия ослаблять свои "имперские" амбиции за рубежом или все-таки будет продолжать. Но такие вот договоры с выборами ничего не решают в глобальном геополитическом аспекте. Это можно рассматривать скорее, как способ информационно-пропагандистской политики, который разойдется в российских СМИ, как еще один пример "братания" между так называемыми народами и собрания их воедино,

– добавил Джигун.

"Если Россия откроет там участки, она признает определенный статус этих государств"

Аналитик Фонда "Демократические инициативы" Мария Золкина говорит, что установить избирательные участки на оккупированных территориях будет слишком рискованным моментом для России. Тогда разрушится вся логика и русский нарратив.

Ведь Российская Федерация официально настаивает на том, что это территория Украины, которая требует особого статуса. И, соответственно, за границей РФ, согласно международному праву, избирательные участки можно открывать лишь только на территории других государств. То есть, Россия так называемые "ЛНР" и "ДНР" до сих пор не признавала. Она сознательно не шла на это и не признавала эти территории независимыми, поскольку все Минские договоренности тогда бы теряли смысл,

– рассказала Золкина.

Аналитик отмечает, что избирательные участки для жителей Донбасса с российскими паспортами скорее всего появятся в Ростовской области.

Россия, фактически, поглотила весь промышленный сектор так называемых "ЛНР" и "ДНР". Она постепенно поглощает эти территории с помощью паспортизации. И выборы – это один из механизмов ползучей интеграции в правовое и политическое поле России. Люди с российскими паспортами, – это большая проблема для реинтеграции этих территорий. Ведь россияне разрешили официально не сдавать украинский паспорт, получая российский. А для Украины в случае реинтеграции – это будет большой проблемой,

– добавила Золкина.

"Никаких асимметричных компромиссов с Россией быть не может"

По словам эксперта, российские выборы на оккупированной территории Украины нужны и для усиления идеологического дискурса, ведь Российская Федерация не оправдала ожиданий местного населения, которое поддерживало, фактически, повторение крымской истории.

Украинская сторона не должна "дремать", а на уровне своей дипломатической активности с Западом использовать то, что делает РФ, чтобы обосновать, что никаких асимметричных компромиссов с Россией быть не может. Россия продолжает нарушать любые договоренности. Не надо с ней искать компромисса, где украинская сторона должна уступать в принципиальных вопросах особого статуса на уровне Конституции, прямого диалога с так называемыми администрациями. "Железобетонным" аргументом и принципом должна быть безопасность,

– говорит Золкина.

И добавила: "Сначала должен быть установлен безусловный режим тишины и только потом любые политические шаги. И они должны быть постепенными, а не моментными".

По словам эксперта, повлиять на Россию могут секторальные санкции от Запада: ограничение энергоносителей из РФ, отключение России от международных финансовых инструментов, закрытие доступа к международным финансовым рынкам, но на сегодня, говорит аналитик, ЕС к этому не готов, а более мягкими средствами реагировать на это – бесперспективно.

Журналист и политический эксперт Виталий Портников говорит, что пока информации о том, что Россия собирается открывать избирательные участки на территории Украины нет. По его словам, людей из ОРДЛО, которые имеют российские паспорта, могут подвозить в РФ, например, как это происходит в Республике Молдова.

Я считаю, что партия "Единая Россия" живет в своем внутриполитическом мире. В этом внутриполитическом мире существует также партия "Справедливая Россия – за правду", один из лидеров которой является участником войны России против Украины. Это нам может казаться смешным, потому что эти партии друг от друга, с точки зрения политической программы, сильно не отличаются, и все они "путинские". Но очевидно, что для лидеров этих партий важно получить как можно больше мест в Госдуме. И, если одна партия будет эксплуатировать тему Донбасса – "За правду", то очевидно, что главной российской политсиле нужно занять на этом поле свое место. И если у нее нет лидера, который может символизировать войну против Украины, то она находится в реорганизации с другой,

– рассказал Портников.

Журналист, представитель Донецка в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш говорит, что соглашение между российской партией и российской общественной организацией "Союз добровольцев Донбасса", которая состоит из людей, воевавших против Украины на Донбассе, скорее всего, является внутриполитическим шагом.

Слухи, которые распространяют, что на оккупированной территории Донбасса могут пройти выборы в Госдуму, можно рассматривать как определенное давление. Но, опять таки, в Москве еще не знают как это сделать, потому что Кремль официально признает ОРДЛО территорией Украины. Поэтому, создать избирательные участки и провести выборы в Госдуму России на территории другой страны без разрешения этой страны – невозможно. Поэтому я думаю, что это скорее всего блеф, который является психологическим давлением на Киев,

– рассказал Гармаш.

По его словам, вывезти полмиллиона человек с оккупированных территорий на территорию России будет невозможно из-за больших финансовых затрат. Однако, говорит эксперт, могут вывезти, например, несколько сотен или тысяч людей, но написать, что на выборах проголосовали все 500 тысяч человек и таким образом сфальсифицировать собственные выборы.

Проверить это будет трудно да и некому в РФ это проверять. Это будет более или менее законно с точки зрения России, а проведение выборов на территории оккупированной – невозможно,

– рассказал Гармаш.

"До 2025 года там не останется людей с нашими паспортами"

Представитель ОРДЛО от Украины в политической подгруппе ТКГ отмечает, что поглощение Россией оккупированных территорий произошло еще в 2014 году. Однако, последние два года оно происходит особенно активно. Эксперт отмечает, что с одной стороны Россия официально определяет эти территории украинскими, но продолжает вести политику на самоизоляции от Украины. В частности, они закрыли КПВВ и активно стимулируют людей, чтобы они лишались украинских паспортов.

Владельцам украинских паспортов создаются проблемы. Судя по тому, как они поступили с КПВВ, я думаю, что украинские паспорта будут перебарывать, и, к 2025 году там не останется людей с нашими паспортами. В отношении паспортизации надо поднимать поправку в законе "Об обороне Украины" и вносить в список акт агрессии в отношении государства, концентрируя внимание на раздаче паспортов иностранной страны на локальной территории. Определять, если, допустим, 50% или более получили эти паспорта, то, фактически, это уже акт агрессии поглощения. Тогда, это дает нам основания действовать в международных организациях, требовать признания факта агрессии, даже объявлять военное положение или войну. То есть, действовать в отношении закона об обороне. Такой ход событий, возможно, мог бы остановить РФ,

– добавил эксперт.

Контекст