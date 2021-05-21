Спрощена паспортизація та формування штабів

У міністерстві внутрішніх справ (МВС) РФ на початку травня повідомляли, що понад 527 тисяч жителів, які постійно проживають на територіях ОРДЛО, за два роки набули російського громадянства у спрощеному порядку. Водночас майже 2 тисячі жителів ОРДЛО у набутті російського громадянства відмовили. Секретар генради партії "Єдина Росія" Андрій Турчак 10 травня заявив, що понад пів мільйона жителів ОРДЛО, які набули російського громадянства, зможуть брати участь на виборах до Держдуми РФ.

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За інформацією "Східної правозахисної групи", питання щодо відкриття виборчих дільниць РФ на окупованих територіях вирішено й дільниці будуть відкриті. Правозахисники повідомляють, що про такий крок домовилися представники так званого "Союзу добровольців Донбасу" і партії "Єдина Росія" в Ростові 10 травня, коли підписували меморандум про співпрацю.

Правозахисники зазначають:

Виборчі дільниці будуть відкриті на території ОРДЛО для забезпечення участі у виборах отримувачів паспортів РФ;

Учасники створення та просування НЗФ “ЛНР” та “ДНР” увійдуть до Держдуми РФ від різних політичних сил практично усіх, хто присутній наразі в Держдумі. Це точно — Олександр Бородай, Захар Прилєпін, Олександр Казаков;

Агітаційні кампанії в ОРДЛО політичні партії РФ почнуть вже на початку літа 2021 року;

Наразі йде формування агітаційних штабів в ОРДЛО.

Бойовики на виборах в Держдуму Росії

Так званий "Союз добровольців Донбасу" очолив так званий "ексголова уряду" угруповання "ДНР", московський політтехнолог Олександр Бородай. З 8 серпня 2014 року по 20 жовтня 2014 року був генеральним радником, заступником так званої “Ради Міністрів ДНР” Олександра Захарченко. Бородая називають креатурою Владислава Суркова, який безпосередньо відповідає за розпалювання конфлікту на сході України. Документи на праймеріз "Єдиної Росії" Бородай подав в Ростовській області.

У липні 2020 року під час з'їзду Всеросійської політичної партії "Батьківщина" в Санкт-Петербурзі Бородай висловив "надію", що окуповані частини Луганщини та Донеччини незабаром увійдуть до складу Росії. Він сказав присутнім, що інтеграція ОРДЛО в РФ "йде вже і зараз", і висловив надію, що "Донбас скоро і де-юре стане частиною Росії".

Олександр Бородай / Фото Миротворця

Бородай також заявляв, що як приватна особа брав участь у приєднанні Криму до Росії, і що в Донецьку, Луганську і Криму працює одна і та ж команда.

Люди активні, пасіонарні й повинні реалізовуватися не тільки на війні. Ми повинні довести, що ми можемо не тільки воювати, не тільки захищати Батьківщину на полях битв, але щось зробити та в мирному житті. Тому ми обрали шлях входження у внутрішню політику Росії. І тепер ми з величезним задоволенням говоримо, що ми йдемо на майбутні вибори разом із партією "Єдина Росія",

– заявив Бородай після підписаної угоди.

7 серпня 2014 року Бородай за власним бажанням подав у відставку з поста голови так званої "Ради міністрів ДНР". У серпні 2015 очолив створений у Росії "Союз добровольців Донбасу". Служба безпеки України оголосила Бородая в розшук за підозрою в створенні терористичної групи чи терористичної організації (ст. 258-3 КК України).

За даними "Східної правозахисної групи" можливим кандидатом у депутати російського парламенту може стати актор Михайло Пореченков, який стріляв у донецькому аеропорту в українців, маючи на собі бронежилет і каску з написом "Преса". Тоді міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що "Пореченков, прибувши у Донецьк, у складі озброєної банди особисто взяв участь в обстрілі підрозділу українських збройних сил з автоматичної зброї".

Михайло Пореченков зі зброєю в Донецьку / Фото Courtesy Image

На участь в праймеріз "Єдиної Росії" подав також документи ексбоєць самопроголошених республік, керівник так званого Уральського регіонального відділення "Союзу добровольців Донбасу" Максим Хлопин. Він заявив, що вирішив взяти участь в праймеріз, щоб "не допустити в Росії подій, які відбулися раніше в Україні".

Учасники бойових дій на Донбасі ніколи до цього не брали участь в політичному житті країни, але прийшов такий час, що патріотично налаштовані люди можуть і повинні змінити життя на краще. Люди, які свого часу піднялися захищати "русский мир" на Україні, гідні представляти людей у владі. У мене троє дітей, і я хочу, щоб вони жили в гідній країні. Я бачив, до чого призводять політичні ігрища в Україні, і не хочу, щоб у нас таке повторилося,

– заявив Максим Хлопин.

Ексбоєць самопроголошених республік Максим Хлопин / Фото з пропагандиського російського ЗМІ

Так званий керівник Уральського відділення Максим Хлопин регулярно проводить тренувальні заняття з тактики та стрільби. Також він розповідає російським ЗМІ, як добровольці з Росії потрапляють в армію так званої "ДНР". За словами Хлопіна, "схема виглядає так: необхідно купити квиток до Ростова; потім з Ростова відправитися в Донбас".

Всі, хто хоче, надходять на службу в армію. Купляють квиток до Ростова, звідти — в Донбас, і надходять в регулярну армію,

– розповів Хлопин.

Він підкреслив, що після цього приїхали в Донбас росіяни повинні пройти медогляд і укласти контракт на військову службу. За його словами, влада ДНР і ЛНР не набирають добровольців, які воюють в Донбасі, але не перебувають в армії республік.

Просувати ідеї так званих "ЛНР" та "ДНР" буде й секретар президії об'єднаної партії "Справедлива Росія – За правду" Олександр Казаков. Він був також радником глави так званої “ДНР” Олександра Захарченко. В одному із російських ЗМІ, Казаков зазначив, що зараз в регіоні проживає близько 500 000 осіб з російським паспортом, але "процес отримання паспортів Росії прискорився, тому до вересня це число може вирости до мільйона".

Секретар президії об'єднаної партії "Справедлива Росія — За правду" Олександр Казаков / Фото з пропагандиського російського ЗМІ

У 2020 році Олександр Казаков став першим заступником голови партії "За правду". А російський письменник Захар Прилєпін, який воював на Донбасі в складі терористичної організації "ДНР", став головою партії.

Захар Прилєпін – голова партії "Справедлива Росія – За правду", ексбоєць самопроголошених республік / Фото з пропагандиського російського ЗМІ

Що говорять експерти?

Професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань зазначає, що відкриття виборчих дільниць на окупованих територіях буде порушенням всіх міжнародних норм. Таким порушенням також є й роздача російських паспортів.

Чи піде на це Росія? Може піти. У даному випадку абсолютно очевидно, що Росія не хоче повертати цю частину Донбасу Україні на українських умовах. Тобто, вона хоче "повернути" на російських умовах, де всередині країни, фактично, залишаться російські структури та російські бойовики, тільки з іншою назвою. Також це може бути частиною розмінної карти в переговорах зі Сполученими Штатами,

– розповів Гарань.

За його словами, так само, як Росія нарощувала військову присутність на кордонах з Україною, так й знову може повернутися до цього. "Так само з паспортизацією, ця гра з виборами – це також частина тиску ні тільки на Україну, а й на Захід, це випробування того, наскільки Захід дозволить далеко зайти", – впевнений він.

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Експерт зазначає, що питання полягає в тому, до чого призведуть ці кроки Росії та чи будуть введені додаткові західні санкції. Адже Росія намагається зсунути з "мертвої точки" Мінський процес тільки на своїх умовах. Роздачу російських паспортів на окупованих територіях, каже експерт, Україна може використати, як аргумент та наголосити перед Заходом, хто саме зриває Мінські домовленості. Олексій Гарань зазначає, що у разі відкриття виборчих дільниць на території ОРДЛО, контролювати їх ніхто не буде.

Я не думаю, що це змінить принципово ту ситуацію, яка є в Росії, ми маємо розуміти, що там вибори все одно будуть проходити під “адміністративним контролем” і з використанням різних схем передвиборчої боротьби. Ці угоди – це скоріше політичний інструмент для тиску на Україну та Західних партнерів,

– розповів експерт.

Політолог, партнер консалтингової компанії Good Politics Максим Джигун каже, що мінімум найближчий рік питання входження так званих "ЛНР" та "ДНР" до складу Росії не буде підніматися, адже Володимир Путін і політичне керівництво Росії добре розуміє, що спроба приєднати ще одного суб’єкта, фактично, до складу РФ призведе до посилення санкцій та міжнародного тиску. На думку екперта, Росія зараз побоюється робити якісь активні дії. На це, зокрема, вплинула риторика СЩА, адже позиція президента Джо Байдена є значно різкішою щодо Російської Федерації, ніж була за часів правління Трампа. Тому, напруженість, яка є між США та Росією може лише посилювати негативні наслідки для самої РФ.

А тут скоріше за все Росія намагається в неформальному способі інтегрувати жителів Донбасу і так зване керівництво цих “недореспублік” для співпраці з Росією. Не виключаю, що наступною складовою візитів представників “Єдиною Росії” до Луганську та Донецьку можуть бути політичні наміри чи навпаки, щоб жителів цих псевдореспублік запрошували в Росію, як вже членів партії чи прихильників цієї партії,

– розповів Джигун.

На його думку – це більше піар-складова та посилення уявного іміджу партії, яка нібито завжди з народом та не забуває про жителів так званих "ЛНР" та "ДНР", яких не визнають ніде у світі. "Для виборця "Єдиної Росії" – це хоч і не офіційний, але показник на те, що і надалі будуть вестися перемовини про подальшу інтеграцію Донецької та Луганської областей до складу Росії. Хоч на офіційному рівні про це мова йти не буде, але для людей це сигнал та вказівка, що Донбас ніхто не залишить", – пояснив він.

Експерт зазначає, що підписана угода між прокремлівською силою "Єдина Росія" та так званим "Союзом добровольців Донбасу" не стане предметом переговорів між Путіним та Байденом. Оскільки для США значно важливіше отримати якесь розуміння з приводу того, куди буде зміщуватися політика російського президента та чи в принципі Путін здатен на зміну своєї риторики.

Зараз таке певне очікування, чи буде Росія послаблювати свої “імперські” амбіції за кордоном чи все-таки буде продовжувати. Але такі от договори з виборами нічого не вирішують в глобальному геополітичному аспекті. Це можна розглядати скоріше, як спосіб інформаційно-пропагандистської політики, який розійдеться у російських ЗМІ, як ще один приклад "братання" між так званими народами та зібрання їх воєдино,

– додав Джигун.

"Якщо Росія відкриє там дільниці, вона визнає певний статус цих держав"

Аналітикиня "Фонду демократичні ініціативи" Марія Золкіна каже, що встановити виборчі дільниці на окупованих територіях буде надто ризикований момент для Росії. Тоді зруйнується вся логіка й російський наратив.

Адже Російська Федерація офіційно наполягає на тому, що це є територія України, яка вимагає особливого статусу. І, відповідно, за кордоном РФ, згідно з міжнародним правом, виборчі дільниці можна відкривати лише тільки на території інших держав. Тобто, Росія так звані "ЛНР" та "ДНР" до сьогодні не визнавала. Вона свідомо не йшла на це і не визнавала ці території незалежними, оскільки всі Мінські домовленості тоді б втрачали сенс, – розповіла Золкіна.

Аналітикиня зазначає, що виборчі дільниці для жителів Донбасу з російськими паспортами швидше за все з’являться у Ростовській області.

Росія, фактично, поглинула весь промисловий сектор так званих “ЛНР” та “ДНР”. Вона поступово поглинає ці території за допомогою паспортизації. І вибори – це один із механізмів повзучої інтеграції в правове й політичне поле Росії. Люди з російськими паспортами, – це велика проблема для реінтеграції цих територій. Адже росіяни дозволили офіційно не здавати український паспорт, отримуючи російський. А для України у випадку реінтеграції – це буде великою проблемою,

– додала Золкіна.

"Жодних асиметричних компромісів із Росією бути не може"

За словами експертки, російські вибори на окупованій території України потрібні й для підсилення ідеологічного дискурсу, адже Російська Федерація не виправдала очікувань місцевого населення, яке підтримувало, фактично, повторення кримської історії.

Українська сторона не повинна "дрімати", а на рівні своєї дипломатичної активності із Заходом використовувати те, що робить РФ, щоб обґрунтувати, що жодних асиметричних компромісів із Росією бути не може. Росія продовжує порушувати будь-які домовленості. Не треба з нею шукати компромісу, де українська сторона має поступатися в принципових питаннях: особливого статусу на рівні Конституції, прямого діалогу з так званими адміністраціями. "Залізобетонним" аргументом та принципом має бути безпека, – каже Золкіна.

І додала: "Спочатку має бути встановлений безумовний режим тиші й лише потім будь-які політичні кроки. І вони мають бути поступовими, а не моментними".

За словами експертки, вплинути на Росію можуть секторальні санкції від Заходу: обмеження енергоносіїв з РФ, відключення Росії від міжнародних фінансових інструментів, закриття доступу до міжнародних фінансових ринків, але на сьогодні, каже аналітикиня, ЄС до цього не готовий, а більш м’якими засобами реагувати на це – безперспективно.

Журналіст і політичний експерт Віталій Портников каже, що наразі інформації про те, що Росія збирається відкривати виборчі дільниці на території України немає. За його словами, людей з ОРДЛО, які мають російські паспорти, можуть підвозити в РФ, наприклад, як це відбувається у Республіці Молдова.

Я вважаю, що партія "Єдина Росія" живе у своєму внутрішньополітичному світі. У цьому внутрішньополітичному світі існує також партія "Справедлива Росія – за правду", один з лідерів якої є учасником війни Росії проти України. Це нам може здаватися смішним, бо ці партії одна від одної, з точки зору політичної програми, сильно не відрізняються, й всі вони "путінські". Але очевидно, що для лідерів цих партій важливо отримати якомога більше місць у Держдумі. І, якщо одна партія буде експлуатувати тему Донбасу – "За правду", то очевидно, що головній російській політсилі потрібно зайняти на цьому полі своє місце. І якщо у неї немає лідера, який може символізувати війну проти України, то вона знаходиться в реорганізації з іншою,

– розповів Портников.

Журналіст, представник Донецька в ТКГ по Донбасу Сергій Гармаш каже, що угода між російською партією та російською громадською організацією "Союз добровольців Донбасу", яка складається з людей, які воювали проти України на Донбасі, скоріш за все є внутрішньополітичним кроком.

Чутки, які поширюють, що на окупованій території Донбасу можуть пройти вибори у Держдуму, можна розглядати як певний тиск. Але, знову таки, у Москві ще не знають як це зробити, бо Кремль офіційно признає ОРДЛО територією України. Тому, створити виборчі дільниці та провести вибори до Держдуми Росії на території іншої країни без дозволу цієї країни – неможливо. Тому я думаю, що це є швидше всього блеф, який є психологічним тиском на Київ,

– розповів Гармаш.

За його словами, вивезти півмільйона людей з окупованих територій на територію Росії буде неможливо через великі фінансові витрати. Однак, каже експерт, можуть вивезти, наприклад, кілька сотень чи тисяч людей, але написати, що на виборах проголосували всі 500 тисяч осіб й таким чином сфальсифікувати власні вибори.

Перевірити це буде важко та й немає кому в РФ це перевіряти. Це буде більш-менш законно з точки зору Росії, а проведення виборів на території окупованій – неможливо,

– розповів Гармаш.

"До 2025 року там не залишиться людей з нашими паспортами"

Представник ОРДЛО від України в політичній підгрупі ТКГ зазначає, що поглинання Росією окупованих територій відбулося ще в 2014 році. Однак, останні два роки вона відбувається особливо активно. Експерт зазначає, що з однієї сторони Росія офіційно визначає ці території українськими, але продовжує вести політику на самоізоляції від України. Зокрема, вони закрили КПВВ та активно стимулюють людей, щоб вони позбавлялися українських паспортів.

Власникам українських паспортів створюються проблеми. Судячи з того, як вони вчинили з КПВВ, я думаю, що українські паспорти будуть переборювати, і, до 2025 року там не залишиться людей з нашими паспортами. Відносно паспортизації треба піднімати поправку в законі "Про оборону України" і вносити в перелік акт агресії відносно держави, концентруючи увагу на роздачі паспортів іноземної країни на локальній території. Визначати, якщо, припустимо, 50% або більше отримали ці паспорти, то, фактично, це вже акт агресії поглинання. Тоді, це дає нам підстави діяти в міжнародних організаціях, вимагати визнання факту агресії навіть оголошувати військовий стан або війну. Тобто, діяти відносно закону про оборону. Такий хід подій, можливо, міг би зупинити РФ,

– додав експерт.

Контекст