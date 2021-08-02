О том, что пойдут голосовать, сейчас заявляют менее четверти населения России. Такое исследование провел Всероссийский центр общественного мнения.

Тем временем Украина осудила привлечение жителей ОРДЛО к выборам в Госдуму России

Россияне не хотят идти на выборы

В 2021 году о точном участии в выборах заявили только 22% опрошенных россиян. Для сравнения в 2004 таких было 55%. К тому же максимального уровня – 10% – достигло количество россиян, которые говорят, что в стране нет общественных организаций и политических партий, которым можно было бы доверять. В 2011 и 2007 годах таких было 7 и 6% соответственно.

Количество россиян, которые пойдут на выборы, достигло минимума за 17 лет. За это время сократилось и количество тех, кто проводил избирательные кампании – с 8 до 6%, а также тех, кто принимал участие в митингах и пикетах – с 5 до 3%.

Одновременно по сравнению с прошлыми годами относительно небольшое количество респондентов признались, что вообще никогда не участвовали в общественной жизни. Если в 2011 году таких было 61%, то сейчас – 45%.

В 2021 году свое нежелание участвовать в общественной и политической жизни россияне чаще всего объясняли:

отсутствием времени (28%);

мнение, что политикой должны заниматься только профессионалы (20%);

доверием президенту страны (19%);

участие в политике ничего не изменит (16%).

Также минимума достиг и процент россиян, уверенных, что в политике "приличным людям делать нечего". Сейчас в это верит 1% россиян, в 2011 – 2%, в 2007 – 6%.

При чем здесь Донбасс

К тому, что Россия в течение последнего года активно раздает свои паспорта на оккупированных территориях. Это означает, что все, кто их имеет, может избирать депутатов в Госдуму. Еще в мае 2021 года Россия заявила, что жителям Донбасса с паспортами России будут разрешать участвовать в выборах в Госдуму.

Кстати Сурков возвращается: бывший помощник Путина на Донбассе будет руководить выборами в Думу

20 июля помощник Путина Дмитрий Козак заявил, что массовая раздача российских паспортов на территориях оккупированного Донбасса ничего не значит. Мол, так называемые "республики" в состав России присоединять не собираются.

Украина выражает решительный протест из-за разбрасывания Россией паспортами. Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович убежден, что российские выборы на Донбассе являются причиной, чтобы усилить санкции против Москвы