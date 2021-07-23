В украинском ведомстве заявили, что действия России являются грубым нарушение норм и принципов международного права, Конституции и действующего законодательства Украины.

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В МИД Украины осудили действия России

В МИД выразили решительный протест из-за одобрения ЦИК России решения по привлечению населения временно оккупированных территорий Донбасса к запланированным на сентябрь 2021 года выборам в Госдуму России. В ведомстве пояснили, что речь идет о привлечении путем участия в электронном голосовании.

В министерстве пояснили, что такие действия российской стороны, наряду с незаконной организацией выборов в Госдуму во временно оккупированном Крыму, являются грубым нарушением:

норм и принципов международного права;

Конституции;

и действующего законодательства Украины.

Организация избирательного процесса на оккупированной территории Украины и привлечение к нему местных, которым принудительно навязали российское гражданство, ставит под сомнение легитимность результатов выборов,

– рассказали в ведомстве.

Также там объяснили, что:

Россия пренебрегает усилиями, прилагаемыми в рамках нормандского формата и Трехсторонней контактной группы. Речь идет о поиске путей урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта;

последние действия России являются циничными ввиду деградации ситуации в зоне конфликта.

МИД Украины призвало международное сообщество:

осудить этот шаг России;

не признавать результаты этих выборов на временно оккупированной территории Украины;

а также усилить политико-дипломатическое давление на Россию с целью прекращения ею международно-противоправных деяний против суверенитета и территориальной целостности Украины.

От Кремля Украина требует отменить все неправомерные решения в отношении временно оккупированных территорий, прекратить предпринимать шаги, направленные на дальнейшую интеграцию населения временно оккупированных территорий Украины к политическому и социально-правовому пространству России.

Обратите внимание! Правозащитники сообщили, что более 700 тысяч украинцев из Донбасса подали заявки на паспорта России. Речь идет о людях на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Что этому предшествовало