За документ 8 сентября отдали голоса 318 нардепов. В постановлении говорится, что государство-агрессор хочет привлечь к голосованию жителей оккупированных украинских территорий.

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Оккупанты нарушают Конституцию и международные документы

Именно для этого им массово предоставляют российские паспорта. Такие действия оккупантов являются прямым нарушением Конституции и законодательства Украины.

Кроме того, подчеркнули украинские парламентарии, проведение таких выборов противоречит Уставу ООН, Будапештскому меморандуму, резолюции Генассамблеи ООН о территориальной целостности Украины и другим международным документам.

Адресатами обращения Верховной Рады являются международные организации, правительства и парламенты других стран.

Обратите внимание! За новый состав Госдумы России будут голосовать 19 сентября 2021 года. Ранее украинский МИД решительно осудил привлечение к участию в выборах населения оккупированных территорий.

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Боевики агитируют, чтобы люди шли голосовать

Отметим, что на оккупированном Донбассе боевики агитируют местное население голосовать за Госдуму России. Более того, за участие в выборах обещают денежное вознаграждение. Правозащитники рассказывают, что людей поощряют получать страховой номер индивидуального лицевого счета. Он позволит голосовать даже дистанционно.