Украина отмечает, что выборы в российскую Госдуму на территории временно оккупированных Крыма и Донбасса будут нелегитимными. Об этом в комментарии СМИ заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

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Выборы будут нелегитимными

В МИД отмечают: выборы в Госдуму во временно оккупированных Крыму и Донбассе будут нелегитимными, а их результаты – юридически ничтожными.

Более того, организация Россией голосования на украинских временно оккупированных территориях поставит под сомнение легитимность всего российского избирательного процесса,

– добавил Николенко.

МИД отмечает, что Украина продолжит системную работу над привлечением России как государства, так и ее отдельных представителей, к ответственности за нарушение норм международного права и украинского законодательства.

Обратите внимание! Любые так называемые выборы, референдумы, голосования, которые проводит Россия на временно оккупированной территории, являются грубым нарушением принципов международного права, в частности Устава ООН и Будапештского меморандума.

Заявления Лаврова относительно провокаций

Между тем в России считают, что жители оккупированного Донбасса с паспортами России имеют право голосовать. При этом глава МИД России Сергей Лавров обвинил киевскую власть в якобы "провокациях".

В украинском МИД отмечают, что такие заявления рассчитаны на "внутреннего российского потребителя". Саммит Крымской платформы, напомнил Николенко, четко продемонстрировал, что международное сообщество солидарно с Украиной касательно Крыма.

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