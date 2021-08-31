По состоянию на конец июля правозащитники зафиксировали 258 "криминальных производств" из-за уклонения от службы. По 232 из них незаконные "суды" одобрили приговоры, 26 – находятся на рассмотрении.

Кстати Россия существенно увеличила свой военный контингент в оккупированном Крыму, – разведка

Оккупанты цинично нарушают международное законодательство

Важно отметить, что призыв жителей оккупированных территорий в армию государства-агрессора, а также пропаганда службы в вооруженных силах России нарушают Конвенцию о защите гражданского населения во время войны.

Кроме этого, конвенцию нарушает и отправление украинцев на службу в регионы России.

По украинскому законодательству, граждане, живущие в оккупированном Крыму, даже если они вынуждены были брать российские паспорта, все равно – граждане Украины,

– отметила руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

Российский призыв в Крыму: что известно

Ранее правозащитники сообщали, что с 2014 года в армию призвали более 28 тысяч жителей полуострова.

Международное сообщество все время осуждает незаконный призыв. Например, весной 2021 года Евросоюз констатировал, что это нарушение международного права.

Текст публикации Крымской правозащитной группы:

В августе Крымская правозащитная группа зафиксировала 14 новых уголовных дел в отношении жителей Крыма по ст. 328 УК РФ (Уклонение от службы в вооруженных силах РФ). Кроме того, было принято 10 новых приговоров по этой статье.

Всего на конец августа КПГ зафиксировала 258 уголовных дел за уклонение от службы в ВС РФ, переданных на рассмотрение в "суды" Крыма. По 232 из них уже вынесен приговор, еще 26 находятся на стадии рассмотрения.

Напоминаем, что осуществление призыва жителей оккупированных территорий в армию страны, которая оккупирует, а также непрерывная на территории Крыма пропаганда службы в РФ нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской Конвенции). ️Кроме того, перемещение граждан Украины на службу в регионы России нарушает еще и ст. 49 этой конвенции.

"По украинскому законодательству, граждане, проживающие сейчас в оккупированном Крыму, даже если они вынуждены были брать российские паспорта, все равно – граждане Украины", – объясняет руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.