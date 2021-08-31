Станом на кінець липня правозахисники зафіксували 258 "кримінальних проваджень" через ухилення від служби. Щодо 232 з них незаконні "суді" ухвалили вироки, 26 – перебувають на розгляді.
До речі Росія суттєво збільшила свій військовий контингент в окупованому Криму, – розвідка
Окупанти цинічно порушують міжнародне законодавство
Важливо наголосити, що призов жителів окупованих територій до лав армії держави-агресора, а також пропаганда служби в збройних силах Росії порушують Конвенцію про захист цивільного населення під час війни.
Крім цього, конвенцію порушує і відправлення українців на службу до регіонів Росії.
За українським законодавством, громадяни, які живуть окупованому Криму, навіть якщо вони змушені були брати російські паспорти, все одно – громадяни України,
– наголосила керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.
Російський призов у Криму: що відомо
- Раніше правозахисники повідомляли, що з 2014 року в російську армію призвали понад 28 тисяч жителів півострова.
- Міжнародна спільнота весь час засуджує незаконний призов. Наприклад, навесні 2021 року Євросоюз констатував, що це порушення міжнародного права.
Текст публікації Кримської правозахисної групи:
У серпні Кримська правозахисна група зафіксувала 14 нових кримінальних справ щодо мешканців Криму за ст. 328 КК РФ (Ухилення від служби в збройних силах РФ). Окрім того, було ухвалено 10 нових вироків за цією статтею.
Усього на кінець серпня КПГ зафіксувала 258 кримінальних справ за ухилення від служби в ЗС РФ, переданих на розгляд до "судів" Криму. За 232 з них уже ухвалено вирок, ще 26 перебувають на стадії розгляду.
Нагадуємо, що здійснення призову мешканців окупованих територій до лав армії країни, яка окупує, а також неперервна на території Криму пропаганда служби в РФ порушують ст. 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни (Четвертої Женевської Конвенції). ️Окрім цього, переміщення громадян України на службу до регіонів Росії порушує ще й ст. 49 цієї конвенції.
"За українським законодавством, громадяни, які мешкають зараз в окупованому Криму, навіть якщо вони змушені були брати російські паспорти, все одно – громадяни України", – пояснює керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.