Про це розповів у коментарі начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Він зазначив, що розвідники постійно фіксують стягування російських військ та зброї.

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Загроза зростає з кожним днем, – Буданов

Кремль перетворює Кримський півострів на мілітарну базу для контролю над Чорним та Азовським морем, провокацій та погроз країнам всього Причорномор'я, зокрема Україні та нашим натівським союзникам. Ми спостерігаємо, як загроза не лише Україні, а усій Європі, зростає з кожним днем,

– наголосив Буданов.

Керівник ГУР зауважив, що Росія демонструє загарбництво та шантаж на світовому рівні. Тому й Україна запустила Кримську платформу – як крок дипломатичного тиску. Буданов запевнив, що українські війська готові до повної деокупації Криму.

Крим має вигідне геополітичне положення

Розвідники наголошують, що Крим має дуже вигідне геополітичне положення, тому Москва має можливість впливу на країни Причорноморського регіону та "качати права" у самому Чорному й Азовському морях.

Зверніть увагу! Українські розвідники стверджують, що Москва використовує півострів і як базу для забезпечення російської військової присутності в Сирії.

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Найскладнішою є проблема Азовського моря, – Кулеба

Зазначимо, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що наразі демілітаризація Криму є неможливою. Адже окупанти нашпигували півострів технікою та особовим складом. Найскладнішою зараз є проблем Азовського моря та Керченського мосту, це зона контролю держави-агресорки.