Об этом рассказал в комментарии начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он отметил, что разведчики постоянно фиксируют стягивание российских войск и оружия.

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Угроза растет с каждым днем, – Буданов

Кремль превращает Крымский полуостров в военную базу для контроля над Черным и Азовским морем, провокаций и угроз странам всего Причерноморья, в частности Украине и нашим натовским союзникам. Мы наблюдаем, как угроза не только Украине, а всей Европе, растет с каждым днем,

– отметил Буданов.

Руководитель ГУР отметил, что Россия демонстрирует захват и шантаж на мировом уровне. Поэтому Украина и запустила Крымскую платформу – как шаг дипломатического давления. Буданов заверил, что украинские войска готовы к полной деоккупации Крыма.

Крым имеет выгодное геополитическое положение

Разведчики отмечают, что Крым имеет очень выгодное геополитическое положение, поэтому Москва имеет возможность влиять на страны Причерноморского региона и "качать права" в Черном и Азовском морях.

Обратите внимание! Украинские разведчики утверждают, что Москва использует полуостров и как базу для обеспечения российского военного присутствия в Сирии.

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Самой сложной является проблема Азовского моря, – Кулеба

Отметим, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что демилитаризация Крыма невозможна. Так как оккупанты нашпиговали полуостров техникой и личным составом. Самой сложной сейчас является проблема Азовского моря и Керченского моста, это зона контроля государства-агрессора.