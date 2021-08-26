Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Дипломат заверил, что вопросы Крыма наконец сдвинулись с места.

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Саммит – лишь начало большой работы, – Кулеба

Запуск Крымской платформы стал поражением для России,

– отметил Кулеба.

По словам министра, саммит – это начало большой работы, которая продлится в 5 направлениях:

укрепление международной политики непризнания попытки аннексии Крыма;

применение санкций;

противодействие нарушениям прав человека;

обеспечение безопасности и свободы судоходства;

преодоление экономических и экологических последствий оккупации.

Лавров назвал саммит "русофобской акцией"

Отметим, что в России не стихает возмущение по Крымской платформы. Так Дмитрий Песков сразу же в день саммита назвал мероприятие "недружественным и антироссийским". Глава МИД государства-агрессора Сергей Лавров пошел дальше и охарактеризовал саммит как "пустую русофобскую акцию".

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