Демилитаризовать полуостров пока является неосуществимой задачей. Об этом в интервью рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Самые сложные проблемы – Крым и Азовское море

Азовское море и проблема Керченского моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, отметил Кулеба. Причина тому – банальная география: море полностью контролируется Российской Федерацией: и со стороны Таманского полуострова, и со стороны Крымского.

Демилитаризовать Крым пока и, боюсь, до конца оккупации будет невозможно, потому что Россия сознательно превратила Крым на военную базу, от которой пытается всех отпугнуть,

– заявил Кулеба.

Чтобы противостоять агрессии России, в Черном море Украине нужны новые совместные усилия. Иначе, замечает Кулеба, Черное море будет так же утеряно, как и Азовское.

Тема Черного моря является одной из ключевых во внешней политике Украины. Сейчас есть идея создать механизм совместного противодействия стран НАТО, Украины, Грузии и Молдовы.

У президента Украины есть конкретная инициатива, которую мы сейчас проговариваем с партнерами. Но философия этой инициативы именно такая: готовность, совместные действия для создания баланса безопасности в Черном море,

– рассказал глава МИД.

Милитаризация Крыма Россией: коротко