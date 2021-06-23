Резолюция содержит четкие сигналы о необходимости соблюдения прав крымских татар. Несмотря на то, что Россия давила на докладчицу из Исландии Торхильдур Сунну, документ все-таки приняли.

Кстати ПАСЕ возьмется за нарушение прав человека в оккупированном Россией Крыму

Что предусматривает резолюция

Прежде всего резолюция признает, что с 2014 года продолжается временная оккупация Россией Крыма.

Призывает государство-агрессора прекратить применение российского законодательства в Крыму, ведь нужно соблюдать только международное право и законодательство Украины

Констатирует, что репрессии российского оккупационного режима против крымских татар – это убийства, насильственные исчезновения, пытки, бесчеловечное обращение, унижающее достоинство.

Отмечает факты насильственного и противоправного перемещения крымских татар в Россию.

В резолюции есть пункт о преследовании журналистов, ограничении свободы слова, правах на митинги, давлении на крымскотатарских правозащитников.

Важно, что резолюция призывает отменить так называемое "решение" о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Требует разрешить лидерам Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову вернуться в Крым.

К слову, Европейский суд по правам человека уже признал приемлемым межгосударственный иск, что нарушает вышеприведенные вопросы.

Надеюсь, резолюция, которую мы сегодня приняли, сможет усилить наши позиции в международных судах, и справедливость таки победит,

– сказала Кравчук.