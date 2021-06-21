Известно, что украинская делегация во главе с нардепом Марией Мезенцевой уже отправилась в Страсбург, чтобы принять участие в заседаниях ПАСЕ в офлайн-формате.

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О чем говорится в резолюции

Документ предложила представитель делегации Исландии Сунна Торхилдур. В резолюции рассказывается о нарушении прав крымских татар оккупантами в Крыму, а также их преследованиях.

В резолюции призывают Россию выполнить следующие требования:

  • прекратить оккупацию Крыма;
  • провести полное и прозрачное расследование смертей и исчезновений политических активистов, критикующих оккупацию;
  • воздержаться от давления на независимые СМИ и восстановить работу крымскотатарского телеканала ATR;
  • воздержаться от преследования и давления на крымскотатарские организации;
  • позволить Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову вернуться в Крым и позволить им свободно перемещаться через административную границу;
  • обеспечить, чтобы права крымских татар и украинцев в оккупированном Крыму не нарушались.

Россия должна нести ответственность за нарушения прав человека, совершенные на территории, находящейся под ее контролем, должна немедленно положить конец этим нарушениям и принять все необходимые меры для предотвращения подобных нарушений в будущем,
– говорится в документе.

Добавим, что вопрос российской агрессии обсуждали и на предыдущий – весенней – сессии ПАСЕ. Она состоялась 19 – 22 апреля в Страсбурге в гибридном формате – дистанционно и физически.

Тогда дипломаты говорили о:

  • Российской эскалации на Донбассе.
  • Нарушении прав человека и необходимости избирательной реформы в Беларуси.
  • Дискриминации людей с хроническими заболеваниями.
  • Защите прав человека среди национальных меньшинств и европейской политике в отношении диаспор.
  • Сертификатах вакцинации против коронавируса.
  • Заключении российского оппозиционера Алексея Навального.

Что такое ПАСЕ?


Парламентская ассамблея Совета Европы – это консультационный орган, который состоит из парламентариев всех государств-членов Совета Европы. Представители ПАСЕ составляют доклады о деятельности европейских стран, политиков, общественных организаций, а также принимают резолюции (решения) для решения тех или иных проблем. Ассамблея является одним из главных уставных органов Совета Европы, глава которой меняется ежегодно.