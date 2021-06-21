Известно, что украинская делегация во главе с нардепом Марией Мезенцевой уже отправилась в Страсбург, чтобы принять участие в заседаниях ПАСЕ в офлайн-формате.
Важно Гончаренко лишили слова в ПАСЕ на 3 месяца из-за доноса россиян
О чем говорится в резолюции
Документ предложила представитель делегации Исландии Сунна Торхилдур. В резолюции рассказывается о нарушении прав крымских татар оккупантами в Крыму, а также их преследованиях.
В резолюции призывают Россию выполнить следующие требования:
- прекратить оккупацию Крыма;
- провести полное и прозрачное расследование смертей и исчезновений политических активистов, критикующих оккупацию;
- воздержаться от давления на независимые СМИ и восстановить работу крымскотатарского телеканала ATR;
- воздержаться от преследования и давления на крымскотатарские организации;
- позволить Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову вернуться в Крым и позволить им свободно перемещаться через административную границу;
- обеспечить, чтобы права крымских татар и украинцев в оккупированном Крыму не нарушались.
Россия должна нести ответственность за нарушения прав человека, совершенные на территории, находящейся под ее контролем, должна немедленно положить конец этим нарушениям и принять все необходимые меры для предотвращения подобных нарушений в будущем,
– говорится в документе.
Добавим, что вопрос российской агрессии обсуждали и на предыдущий – весенней – сессии ПАСЕ. Она состоялась 19 – 22 апреля в Страсбурге в гибридном формате – дистанционно и физически.
Тогда дипломаты говорили о:
- Российской эскалации на Донбассе.
- Нарушении прав человека и необходимости избирательной реформы в Беларуси.
- Дискриминации людей с хроническими заболеваниями.
- Защите прав человека среди национальных меньшинств и европейской политике в отношении диаспор.
- Сертификатах вакцинации против коронавируса.
- Заключении российского оппозиционера Алексея Навального.
Что такое ПАСЕ?
Парламентская ассамблея Совета Европы – это консультационный орган, который состоит из парламентариев всех государств-членов Совета Европы. Представители ПАСЕ составляют доклады о деятельности европейских стран, политиков, общественных организаций, а также принимают резолюции (решения) для решения тех или иных проблем. Ассамблея является одним из главных уставных органов Совета Европы, глава которой меняется ежегодно.