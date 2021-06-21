Известно, что украинская делегация во главе с нардепом Марией Мезенцевой уже отправилась в Страсбург, чтобы принять участие в заседаниях ПАСЕ в офлайн-формате.

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О чем говорится в резолюции

Документ предложила представитель делегации Исландии Сунна Торхилдур. В резолюции рассказывается о нарушении прав крымских татар оккупантами в Крыму, а также их преследованиях.

В резолюции призывают Россию выполнить следующие требования:

прекратить оккупацию Крыма;

провести полное и прозрачное расследование смертей и исчезновений политических активистов, критикующих оккупацию;

воздержаться от давления на независимые СМИ и восстановить работу крымскотатарского телеканала ATR ;

крымскотатарского телеканала ; воздержаться от преследования и давления на крымскотатарские организации;

позволить Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову вернуться в Крым и позволить им свободно перемещаться через административную границу;

обеспечить, чтобы права крымских татар и украинцев в оккупированном Крыму не нарушались.

Россия должна нести ответственность за нарушения прав человека, совершенные на территории, находящейся под ее контролем, должна немедленно положить конец этим нарушениям и принять все необходимые меры для предотвращения подобных нарушений в будущем,

– говорится в документе.

Добавим, что вопрос российской агрессии обсуждали и на предыдущий – весенней – сессии ПАСЕ. Она состоялась 19 – 22 апреля в Страсбурге в гибридном формате – дистанционно и физически.

Тогда дипломаты говорили о:

Российской эскалации на Донбассе.

Нарушении прав человека и необходимости избирательной реформы в Беларуси.

Дискриминации людей с хроническими заболеваниями.

Защите прав человека среди национальных меньшинств и европейской политике в отношении диаспор.

Сертификатах вакцинации против коронавируса.

Заключении российского оппозиционера Алексея Навального.